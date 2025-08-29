Долар і євро шалено злетіли - встановлено новий курс валют на 1 вересня

Національний банк України встановив новий курс валют на перший день осені.

Долар та євро подорожчали в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на понеділок, 1 вересня. Водночас подорожчав і євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс американського долара на 1 вересня встановлено на рівні 41,32 грн/дол. Це означає, що вартість долара зросла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Європейська валюта подорожчала до 48,20 грн/євро. Отже, курс євро зріс на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку спостерігається зростання котирувань. Сьогодні долар торгується в діапазоні 41,30-41,33 грн/дол. (купівля-продаж), що на 4 копійки вище порівняно із закриттям попереднього дня.

Водночас на готівковому ринку динаміка була різною. Курс долара навпаки знизився до 41,50 грн/дол., тоді як євро подорожчав до 48,50 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют у вересні

У серпні валютний ринок України продемонстрував відносну стабільність. Щодо вересня, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що з урахуванням осіннього пожвавлення ділової активності, НБУ й надалі активно застосовуватиме свої інструменти для згладжування коливань курсу та нейтралізації надлишкового попиту.

"За відсутності шокових подій та за умови своєчасної підтримки з боку регулятора національна валюта зможе залишатися відносно стабільною", — наголосила Золотько в коментарі Главреду.

Як повідомляв Главред, 29 серпня долар подешевшав на 6 копійок – до 41,26 грн/дол. Водночас євро знизився до 48,13 грн/євро.

Також, за словами директора департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курс долара коливається нижче стартового рівня року у 42,02 грн, а влітку він був у середньому на 1% нижчим. На перший тиждень вересня експерт прогнозує коридор 41,6-42 грн/дол. та 48-49 грн/євро із щоденними коливаннями в межах кількох копійок.

Крім цього, Dragon Capital прогнозує, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн/дол. до кінця 2025 року та до 46 грн/дол. у 2026-му у разі тривалої війни. У разі ж "стійкого перемир’я" гривня може утримуватися на рівні близько 44 грн/дол.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

