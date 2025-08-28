Рус
В Україні дорожчає один із найважливіших продуктів - що буде з цінами у вересні

Руслана Заклінська
28 серпня 2025, 19:03
Підвищення цін пов’язане з активізацією попиту з боку виробників сирів і кондитерських підприємств, кажуть в АВМ.
В Україні підскочили ціни на молоко

Коротко:

  • Середня ціна трьох ґатунків молока в Україні - 17,20 грн
  • Ріст цін пов’язаний з попитом з боку виробників сирів і кондитерських підприємств
  • Серйозне підвищення цін у вересні-жовтні 2025 року малоймовірне

Середньовиважена ціна трьох ґатунків молока наразі в Україні складає 17,20 грн/кг без ПДВ. Слабкий попит на цільномолочну продукцію на внутрішньому ринку та невизначеність щодо перспектив експорту біржових товарів до ЄС стримують ріст закупівельних цін на молоко-сировину. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

За його словами, станом на 25 серпня середньовиважена ціна трьох основних ґатунків молока склала 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж під час попереднього моніторингу.

Середня ціна молока екстра ґатунку становила 17,35 грн/кг без ПДВ (зростання на 1,21 грн), з діапазоном від 16,90 до 17,80 грн/кг. Вищий ґатунок у середньому коштував 17,05 грн/кг (+1,2 грн) при діапазоні 16,30–17,40 грн/кг. Молоко першого ґатунку здорожчало до 16,40 грн/кг (+0,95 грн) з мінімальною ціною 15,70 грн/кг і максимальною 16,80 грн/кг.

Що спричинило підвищення цін

Кухалейшвілі пояснив, що підвищення цін у другій половині серпня пов’язане з активізацією попиту з боку виробників сирної продукції та кондитерських підприємств, які використовують молочні продукти у виробництві солодощів. Проте більшість молокопереробних підприємств працюють на склад, тому подальше зростання закупівельних цін залежить від перспектив експорту в ЄС після скасування Єврокомісією автономних торговельних заходів у червні.

Серйозне зростання закупівельних цін у вересні–жовтні 2025 року, як це було у 2024 році, за прогнозом Кухалейшвілі малоймовірне, якщо буде затримка підписання нового договору між Україною та ЄС про збільшення квот на експорт молочних продуктів. Наразі експорт до ЄС призупинений, а поставки на ринки пострадянських країн зменшилися через логістичні бар’єри та конкуренцію з боку російських і білоруських компаній.

Крім цього, на зростання закупівельних цін не впливає і певне зниження цін на вершкове масло в ЄС, яке зумовлене збільшенням надоїв у США, країнах Океанії та Латинської Америки. Збільшення пропозиції молока-сировини в регіонах-експортерах тисне на світові біржові ціни.

Також слабкий внутрішній попит на цільномолочну продукцію та зростання частки імпортних сирів до 50% стримують збільшення виробництва готової продукції українськими сироварами. На початку вересня ймовірне помірне підвищення цін у нижньому та середньому цінових діапазонах, але зміни у верхньому ціновому коридорі малоймовірні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи зростуть ціни на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що ціни на продукти в Україні значною мірою залежать від успішності аграрного сезону. За його словами, наразі прогнози щодо врожаю різняться, оскільки Українська аграрна асоціація очікує більший урожай, тоді як Клуб аграрного бізнесу прогнозує менший обсяг продукції.

"Тому наразі робити остаточні висновки складно. Реальну картину щодо цін ми побачимо ближче до вересня, тоді стане зрозуміло, чого очікувати восени та навесні наступного року", - зазначив Пендзин в коментарі Главреду.

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, в Україні яблука продовжують дешевшати через низький попит та зростання пропозиції осінніх сортів. Наразі якісне яблуко коштує 30–40 грн/кг, що на 12% дешевше, ніж минулого тижня.

Також різко подешевшала й молода картопля. Зараз у великих супермаркетах її продають у середньому по 21,61 грн/кг, що на майже 7 грн дешевше, ніж у липні.

Крім цього, через скорочення пропозиції та високий попит зростають ціни на лохину. Ранні та середні сорти сезону вже продані, а садівники, які продають пізні сорти, підвищили ціни.

Про джерело: Асоціація виробників молока

Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

