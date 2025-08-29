Пенсіонерам можуть несподівано обмежити виплати: хто в Україні в зоні ризику

Головне:
- Українці скаржаться на порушення своїх пенсійних прав
- В Україні діє обмеження на максимальний розмір пенсії
- Доплати до пенсії за вік передбачені далеко не всім
Багато українців скаржаться на порушення своїх пенсійних прав - навіть після виграшу в суді справедливість залишається лише на папері.
Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснює НП: в Україні діє обмеження на максимальний розмір пенсії.
Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсійні виплати не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних - це 23 610 грн на сьогодні (10 × 2361 грн).
Також, згідно з постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року, доплати до пенсії за вік передбачені тільки тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Коробкін підкреслює: такі обмеження встановлені законодавством, а ось наскільки вони справедливі - це вже питання без відповіді.
Навіть якщо пенсіонер виграє суд проти Пенсійного фонду, він може так і не отримати доплату. Причини:
- брак коштів у бюджеті;
- неоднозначне тлумачення судових рішень чиновниками;
- закони часто складено так, щоб обмежити можливість отримання надбавок, особливо у справах, пов'язаних із "дітьми війни".
Уточнюється, що пенсійна система в Україні продовжує викликати гострі дискусії, і навіть судові перемоги не завжди означають реальне відновлення порушених прав.
Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.
Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.
Про персону: Сергій Коробкін
Сергій Коробкін — відомий український експерт з пенсійного забезпечення та колишній співробітник Пенсійного фонду України. Він є одним з провідних фахівців, що надає роз'яснення та аналітичні коментарі щодо складнощів пенсійної системи України.
