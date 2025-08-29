Пенсіонерам можуть несподівано обмежити виплати: хто в Україні в зоні ризику

В Україні діє обмеження на максимальний розмір пенсії, пояснив Сергій Коробкін.

Чи є загроза зниження пенсії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Багато українців скаржаться на порушення своїх пенсійних прав - навіть після виграшу в суді справедливість залишається лише на папері.

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснює НП: в Україні діє обмеження на максимальний розмір пенсії.

Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсійні виплати не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних - це 23 610 грн на сьогодні (10 × 2361 грн).

Також, згідно з постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року, доплати до пенсії за вік передбачені тільки тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Коробкін підкреслює: такі обмеження встановлені законодавством, а ось наскільки вони справедливі - це вже питання без відповіді.

Навіть якщо пенсіонер виграє суд проти Пенсійного фонду, він може так і не отримати доплату. Причини:

брак коштів у бюджеті;

неоднозначне тлумачення судових рішень чиновниками;

закони часто складено так, щоб обмежити можливість отримання надбавок, особливо у справах, пов'язаних із "дітьми війни".

Уточнюється, що пенсійна система в Україні продовжує викликати гострі дискусії, і навіть судові перемоги не завжди означають реальне відновлення порушених прав.

Про персону: Сергій Коробкін Сергій Коробкін — відомий український експерт з пенсійного забезпечення та колишній співробітник Пенсійного фонду України. Він є одним з провідних фахівців, що надає роз'яснення та аналітичні коментарі щодо складнощів пенсійної системи України.

