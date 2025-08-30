Найпопулярніший вид м'яса в Україні раптово подешевшав - які ціни на ринку

Люди в Україні купують менше м’яса через високі ціни, стверджують продавці.

https://glavred.net/economics/samyy-populyarnyy-vid-myasa-v-ukraine-vnezapno-podeshevel-kakie-ceny-na-rynke-10694045.html Посилання скопійоване

Ціни на найпопулярніший вид м'яса впали / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Ціни на свинину і яловичину в Україні стабільно зростають

Курятина подешевшала на 2–3 грн/кг

Ціни на м’ясо й надалі зростатимуть

В Україні традиційно найбільше споживають курятину, на другому місці за обсягами - свинина, а на третьому - яловичина. Водночас ціни на м’ясо постійно зростають. Про це Суспільному розповів виконуючий директор асоціації м’ясної галузі Андрій Бабенко.

Продавчиня Олена розповідає, що вартість сала на центральному ринку Хмельницького коливається від 30 до 240 грн за кілограм. За її словами, ребра зараз коштують 200-220 грн, залежно від кількості м’яса, а лопатка та задня частина - 220-240 грн. Шия ж пропонується покупцям по 320 грн за кілограм.

відео дня

Її колега Анжела пояснила, що причиною зростання стало підвищення цін на живу вагу свиней. Це автоматично вплинуло й на ринок.

"Підвищення ціни на живу вагу призвело й до зростання вартості м’яса на ринку. Купівельна спроможність людей знизилася: якщо раніше брали по 2 кг, то тепер - лише кілограм. М’ясо купують, але значно менше, ніж раніше", - сказала вона.

Продавчиня Надія відзначає, що подорожчала і яловичина. Зокрема, тушка з кістками коштує близько 200 грн за кілограм, задня частина - 360 грн, лопатка - 340-350 грн, ребра - 200 грн, а шия - 250 грн. Інші шматки м’яса продають у межах 200-250 грн за кілограм.

На відміну від свинини та яловичини, курятина трохи подешевшала. Продавчиня Алла зазначає, що філе, стегна та тушки знизилися в ціні на 2-3 грн за кілограм протягом останнього місяця. Водночас, у порівнянні з минулим роком, навіть курятина стала значно дорожчою: наприклад, крило, яке коштувало 75 грн, нині продається по 100 грн.

Чому зростають ціни на м’ясо

Виконавчий директор асоціації "М’ясної галузі" Микола Бабенко нагадує, що у 2024 році Україна втратила 30-40% поголів’я свиней через африканську чуму. Це стало однією з головних причин стрибка цін на свинину, а згодом - і на курятину.

"У 2025 році до цієї проблеми додалося ще й подорожчання кормів. Саме ці два фактори визначатимуть собівартість для виробників і формуватимуть ринкову ціну для переробників", - додав Бабенко.

За його словами, сподіватися на зниження вартості не варто. Бабенко стверджує, що ціни на основні види м’яса в Україні й надалі зростатимуть.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що вартість продуктів в Україні безпосередньо залежить від результатів аграрного сезону. Наразі Українська аграрна асоціація очікує більший урожай, а Клуб аграрного бізнесу прогнозує менший обсяг продукції.

"Тому наразі робити остаточні висновки складно. Реальну картину щодо цін ми побачимо ближче до вересня, тоді стане зрозуміло, чого очікувати восени та навесні наступного року", - зазначив Пендзин в коментарі Главреду.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в останні дні літа в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Станом на 29 серпня пачка Селянського 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн проти 115,87 грн у липні.

Також середньовиважена ціна молока в Україні склала 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пов’язане з попитом від виробників сирів та кондитерів.

Крім цього, різко подешевшала молода картопля. Наразі у великих супермаркетах її продають у середньому по 21,61 грн/кг, що на майже 7 грн дешевше, ніж у липні.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред