На українських АЗС впадуть ціни на бензин і дизель: чого очікувати найближчим часом

Українцям не варто боятися істотного підвищення вартості палива після запровадження закону про акцизи.
Найближчим часом Україна відновить акциз на паливо, який був ліквідований після початку повномасштабної війни.
Акциз складе чотири гривні за літр на бензин та дизель, та вдвічі менше - на автогаз.
Як пише УНІАН, до війни акцизна ставка на бензин була в два рази більше.
За словами експертів, українцям не варто боятися істотного підвищення вартості палива після вступу в силу закону про акцизи.
"Влада повинна активізувати перевірки якості палива і розцінок на нього на вітчизняних заправках і розібратися з роботою нелегальних міні - НПЗ. Крім того, світовий ринок нафти показує непогану динаміку до зниження. Наприклад, нафта марки Brent впала до 88 доларів за барель, хоча на початку літа перебувала на позначці 120 плюс", - йдеться в повідомленні.
Це досить суттєве зниження, яке має підштовхнути АЗС зменшити розцінки, навіть коли знову запрацюють акцизи.
З поверненням акцизів на бензин, а ціну палива не буде має істотний вплив. Зараз на АЗС літр бензину коштує 51-54 гривні, ДП – 55-58 гривень, а газ по 25 гривень.
Акциз на пальне
Як відомо, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.
14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати пільгове оподаткування на паливо.
30 серпня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про повернення акцизу на пальне.
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