На українських АЗС впадуть ціни на бензин і дизель: чого очікувати найближчим часом

Ціни на бензин / pixabay

Найближчим часом Україна відновить акциз на паливо, який був ліквідований після початку повномасштабної війни.

Акциз складе чотири гривні за літр на бензин та дизель, та вдвічі менше - на автогаз.

Як пише УНІАН, до війни акцизна ставка на бензин була в два рази більше.

За словами експертів, українцям не варто боятися істотного підвищення вартості палива після вступу в силу закону про акцизи.

"Влада повинна активізувати перевірки якості палива і розцінок на нього на вітчизняних заправках і розібратися з роботою нелегальних міні - НПЗ. Крім того, світовий ринок нафти показує непогану динаміку до зниження. Наприклад, нафта марки Brent впала до 88 доларів за барель, хоча на початку літа перебувала на позначці 120 плюс", - йдеться в повідомленні.

Це досить суттєве зниження, яке має підштовхнути АЗС зменшити розцінки, навіть коли знову запрацюють акцизи.

З поверненням акцизів на бензин, а ціну палива не буде має істотний вплив. Зараз на АЗС літр бензину коштує 51-54 гривні, ДП – 55-58 гривень, а газ по 25 гривень.

Акциз на пальне

Як відомо, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати пільгове оподаткування на паливо.

30 серпня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про повернення акцизу на пальне.

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