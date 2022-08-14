Що буде з цінами на бензин і солярку після повернення Радою акцизу: коментар експерта

Що буде з цінами на бензин і солярку після повернення Радою акцизу / pixabay

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує повернути акциз на ввезення імпортного бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів. Однак очікується, що ціни на заправках у разі його прийняття депутатами не зростуть. Про це в коментарі порталу "РБК-Україна" розповів паливний експерт і директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, ставка акцизу в 100 євро за тисячі літрів досить незначна ‒ тому-то і ціни і не зміняться.

"Ціни на бензин і дизельне паливо не відреагують ‒ 100%. Можливо, трохи подорожчає автомобільний газ, але це теж дуже малоймовірно", ‒ зазначив Куюн.

Він також підкреслив, що в липні взагалі було зниження цін на паливо приблизно на 170 євро за 1000 літрів. І тому-то українські імпортери продовжують закуповувати відносно дешеві нафтопродукти.

"Крім того, завдяки цьому ціни на заправках ще мають потенціал для зниження. Просто через акцизу цей потенціал буде незначним, тобто скоротиться не на 170 євро, а на 70", ‒ підсумував експерт.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Тоді ж експерт, гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін заявив про те, що дефіцит палива триватиме 2 місяці.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

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