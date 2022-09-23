УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ціни на бензин в Україні: що чекає українців після повернення акцизу

23 вересня 2022, 23:06

Найближчим часом в Україні не буде дефіциту палива, ринок повністю забезпечений пальним.

бензин
Ціни на бензин в Україні / pixabay

В кінці вересня 2022 в країну повернуться акцизи і ПДВ на паливо, відповідно до прийнятого у Верховній Раді законопроекту про повернення оподаткування палива.

Перший заступник Міністра економіки Денис Кудін заявив, що це не повинно стати причиною зростання ціни на паливо.

"На нашу думку, час для часткового повернення акцизів вибрано вдало. Оскільки на українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок в існуючу ціну без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо", – розповів він в ефірі Єдиних новин.

Чиновник зазначив, що розмір акцизу становить 3,5-4 грн. за літр, але саме на стільки зараз повинна скоротитися вартість палива в країні. Справа в тому, що зниження ціни палива є загальносвітовою тенденцією, пов'язаною з падінням ціни на нафту.

Три місяці тому вона досягала 120 доларів за барель, а зараз – на рівні 88 доларів за барель, що є дуже значним зниження. Світова економіка отримала велику інфляцію в основному за рахунок зростання цін на енергоносії. Уряди провідних держав зараз зацікавлені даним питанням і зайнялися пошуком шляху, яким чином знизити ціну.

Що буде з паливом в Україні

Кудін також зазначив, що найближчим часом в Україні не буде дефіциту палива, ринок повністю забезпечений пальним. Більш того, зараз спостерігається профіцит нафтопродуктів - оператори зуміли накопичити резерви і запаси, яких не вистачало в період дефіциту.

"Сьогодні відбулася повна диверсифікація поставок, і Україна - це перша країна в Європі, яка повністю відмовилася від російських нафтопродуктів", - розповів він.

Акциз на пальне

Як відомо, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати пільгове оподаткування на паливо.

30 серпня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про повернення акцизу на пальне.

Читайте також:

Кабмін бензин акциз ціна бензина
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:30

Ратаковскі без одягу разом з сином залізли у ванну

23:29

Росію видворять з Радбезу ООН: глава Європейської Ради поставив на місце країну-агресораВідео

23:15

Стала копією матері: дочка Заворотнюк змінила імідж

23:06

Ціни на бензин в Україні: що чекає українців після повернення акцизуВідео

22:53

У Росії помер відомий режисер Краснопольський

Реклама
22:28

Україна вигнала посла Ірану через постачання дронів РосіїВідео

22:07

"На фронт йди": скандальний російський футболіст шокован, що в РФ немає охочих гинути за ПутінаВідео

22:03

"Спецтехніка" для "спецоперації": з'ясувалося, як в Росії проходить навчання мобілізованих

21:33

50 гривень за десяток: в Україні рекордно подорожчають яйця і молочкаВідео

21:03

У Маріуполі в школі прогримів вибух, постраждали діти - міськрада

20:52

Бідняков подарував вишиванку легендарному американському телеведучому і коміку

20:26

Заморозки атакують Україну: синоптики попередили про найхолодніший деньВідео

20:10

Прикмети на 25 вересня: 3 речі, який потрібно зробити для залучення великої удачі на весь рікВідео

20:05

Місця, приманки і хитрості: як зловити щуку восени

19:57

Україна щодня втрачає 50 захисників, втрати РФ у 5 разів більші - ЗеленськийВідео

19:55

Перед сном люди ставлять склянку з солоною водою під ліжко: навіщо так робити

19:53

У Зеленського озвучили головні завдання України у війні з Росією

19:30

"Не дав нам нічого, нуль": Зеленський жорстко розкритикував Китай та Ізраїль за бездіяльністьВідео

19:23

Старість, не радість: 3 найбільш нестерпних в похилому віці знаки зодіакуВідео

19:14

Легендарний Ален Делон на камеру прочитав "Заповіт" ШевченкаВідео

Реклама
19:09

Путін вже програв, але досі сподівається на диво і клянчить перемовиниПогляд

19:04

Гороскоп на завтра, 24 вересня 2022: Близнюкам - вороги, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - спокусиВідео

18:52

"Дуже багато жінок і дітей": в Ізюмі закінчили ексгумацію І підняли 436 тіл з братської могилиВідео

18:45

"Безліч проблем": експерт пояснив причину розпаду Росії через війну в Україні

18:36

В РФ мобілізували пенсіонера з діабетом та ішемією мозкуВідео

18:33

"Іди воювати": дружина Пєскова оскандалилася заявою про мобілізацію і влаштувала пожежу в МережіВідео

18:14

Кадиров вперше пішов проти Путіна: Пономарьов назвав наслідки для диктатора

18:13

На захист Меган: розлючений принц Гаррі відмовився від вечері з королем Чарльзом і Вільямом

17:45

Фарба якого кольору найбільше псує волосся та як повернути пасмам живий вигляд

17:38

Рош ха-Шана 2022: дата, традиції та привітання в єврейський Новий рік

17:29

"З нашим днем, кохана!": Ніколаєв показав, як йому добре живеться без Корольової

17:27

Не тільки Ані Лорак і Сєдокова: продюсер розповів про артистів-запроданців, які працюють на ворога

17:15

Його фото облетіло весь світ: захисник Азовсталі повернувся з полону РФ без кістки в руціВідео

16:53

"Котел" під Лиманом: ЗСУ оточили два батальйони РФ, журналіст розкрив деталіВідео

16:41

Молодість збережеться на довше: як правильно доглядати за шкірою обличчя після 30 років

16:38

Чи будуть Україна платити субсидію біженцям, які виїхали за кордон: у Кабміні прийняли рішенняВідео

16:32

"Я б пішов воювати": Петросян у шоломі танкіста вразив заявою

16:05

Контрнаступ ЗСУ: Зеленський назвав причину успіху української арміїВідео

15:56

Слава Україні: на Миколаєві жителі окупованого міста вийшли на протест проти окупантівВідео

15:51

Прикмети на 24 вересня: які 5 речей не можна робити жінкам, щоб залучити достаток і грошіВідео

Реклама
15:48

"Як приховати втрату Луганська?": Фейгін розповів, як прорахувався КремльВідео

15:43

Окупанти поступаються: на півдні України йдуть запеклі боїВідео

15:37

Стрілянина і вибух: над Одесою збили іранський безпілотникВідео

15:25

"Його ми вже відправили": Ердоган розповів, де знаходиться МедведчукВідео

15:03

10 днів не давали пити і схуд до 55 кг: мама звільненого азовця "Ореста" розповіла про стан сина

15:00

Скандальний актор Панін з усмішкою "благословив" окупантів на смерть в УкраїніВідео

14:53

Чому яєчню не можна смажити на соняшниковій олії: рецепт ідеальних хрустких смажених яєцьВідео

14:51

"Алковійська" Путіна до прориву готові: у РФ насмішили поповненням мобілізованихВідео

14:46

У Путіна вибухнули погрозою швидко анексувати Донбас після "референдумів"Відео

14:44

Дружина Макаревича українською передбачила перемогу Україні

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти