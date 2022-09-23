Ціни на бензин в Україні: що чекає українців після повернення акцизу

Ціни на бензин в Україні / pixabay

В кінці вересня 2022 в країну повернуться акцизи і ПДВ на паливо, відповідно до прийнятого у Верховній Раді законопроекту про повернення оподаткування палива.

Перший заступник Міністра економіки Денис Кудін заявив, що це не повинно стати причиною зростання ціни на паливо.

"На нашу думку, час для часткового повернення акцизів вибрано вдало. Оскільки на українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок в існуючу ціну без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо", – розповів він в ефірі Єдиних новин.

Чиновник зазначив, що розмір акцизу становить 3,5-4 грн. за літр, але саме на стільки зараз повинна скоротитися вартість палива в країні. Справа в тому, що зниження ціни палива є загальносвітовою тенденцією, пов'язаною з падінням ціни на нафту.

Три місяці тому вона досягала 120 доларів за барель, а зараз – на рівні 88 доларів за барель, що є дуже значним зниження. Світова економіка отримала велику інфляцію в основному за рахунок зростання цін на енергоносії. Уряди провідних держав зараз зацікавлені даним питанням і зайнялися пошуком шляху, яким чином знизити ціну.

Що буде з паливом в Україні

Кудін також зазначив, що найближчим часом в Україні не буде дефіциту палива, ринок повністю забезпечений пальним. Більш того, зараз спостерігається профіцит нафтопродуктів - оператори зуміли накопичити резерви і запаси, яких не вистачало в період дефіциту.

"Сьогодні відбулася повна диверсифікація поставок, і Україна - це перша країна в Європі, яка повністю відмовилася від російських нафтопродуктів", - розповів він.

Акциз на пальне

Як відомо, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати пільгове оподаткування на паливо.

30 серпня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про повернення акцизу на пальне.

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