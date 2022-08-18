Зліт цін на бензин, дизель і автогаз: українців попередили про повернення акцизу

/ УНІАН

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прокоментував пропозицію уряду повернення акцизу на паливо.

Як підкреслив він в ході брифінгу податки з палива у світі є дуже потужним джерелом надходжень до держбюджетів.

Експерт сказав, що повернення податків на паливо були питанням часу і нагадав, що скасування податків навесні допомогло знизити ціни на бензин на 10-12 гривень.

Він вважає правильною пропозицію Кабміну встановити однакові акцизи на бензин, дизпаливо і автогаз, який становитиме близько 4 гривень на літр. "Це 8% від ціни бензину або дизпалива і більше 10% на скраплений газ. Це податкове навантаження невелике", - сказав він.

У свою чергу член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Валерій Гнатенко в ефірі національного телемарафону заявив, що при поверненні акцизу на пальне ризику його дефіциту не буде, але підвищення цін буде однозначним.

"Я впевнений, що найближчим часом ми цю норму піднімемо і ми ухвалимо цей важливий законопроект. Ризику зникнення пального не буде. Я впевнений, що однозначно буде підвищення цін. Але я ще раз наголошую на тому, що це основна сума, яка поповнює дорожній фонд, саме акцизний збір", — резюмував депутат.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

Читайте ще: