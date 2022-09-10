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Ціни на бензин впадуть: у Раді розповіли про нову вартість на АЗС

10 вересня 2022, 23:02

Вартість бензину в Україні повинна знижуватися, вважає Данило Гетманцев.

АЗС
/ pixabay.com

Ціни на бензин повинні знизитися, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми бачимо значне здешевлення нафти на міжнародних ринках. І у зв'язку з цим здешевленням ми розуміємо, що і бензин в Україні повинен здешевлюватися", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Також він зазначив, що відповідний податок, який частково буде повернуто з мирних часів, не вплине на вартість бензину.

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"Ціна точно не зросте, а можливо навіть впаде, враховуючи світові ціни на нафту", - підкреслив голова Комітету ВР.

Як відомо, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати пільгове оподаткування на паливо.

30 серпня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про повернення акцизу на пальне.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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