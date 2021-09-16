УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Історичні рекорди змінилися падінням: у Європі різко впала ціна на газ

16 сентября 2021, 13:16

Вартість тисячі кубометрів газу у Європі раніше досягла рекордного показника в 970 доларів.

газ
Ціна на газ у Європі 16 вересня становить близько 800 доларів за тисячу кубометрів / Reuters

У четвер, 16 жовтня, ціна на газ у Європі знизилася до 800 доларів за тисячу кубометрів палива. Напередодні у ході торгів ціна палива на ринку доходила до рекордних 970 доларів за тисячу кубометрів.

За даними європейської біржі Ice Futures, ціна газових ф'ючерсів TTF на жовтень становить 800 доларів за одну тисячу кубічних метрів газу. Фактично вартість палива знизилася приблизно на 170 доларів порівняно з попереднім днем.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що, мовляв, чим швидше буде введено до експлуатації газопровід Північний потік-2, тим швидше збалансуються ціни на газ у Європі, у тому числі і на спотовому ринку.

Зростання ціни на газ у Європі і запуск Північного потоку-2

На газовому ринку ЄС в останні тижні різко злетіли ціни на газ. Вартість тисячі кубометрів стала найвищою з 2008 року. Ситуація пояснюється зниженням запасів палива в газових сховищах Європи і відмовою Газпрому від додаткового прокачування газу шляхом ГТС України.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко стверджував, що Газпром перейшов до прямого шантажу Європи. Росіяни для прокачування газу через українську ГТС цього року забронювали на 20 мільярдів кубометрів менше палива, ніж за 2020 рік. І відтепер, коли в ЄС газова криза, Росія ставить європейські країни перед вибором – або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива шляхом української газотранспортної системи.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

Реклама

У компанії-операторі ГТС України вважають, що проблеми ЄС з газом пов'язані з політикою Газпрому, який намагається виторгувати для себе більш вигідні умови перед запуском Північного потоку-2.

Експерт агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що ціни на газ у Європі різко злетіли через низькі запаси газу в сховищах Європи і спекотне літо. Втім, Газпром не прагне до додаткових постачань газу в кризових для Євросоюзу умовах і веде підготовку до введення до експлуатації трубопроводу СП-2.

Глава Газпрому Олексій Міллер 10 вересня сказав, що газопровід СП-2 вже добудовано. Спорудження трубопроводу завершилося, проте запуск трубопроводу під питанням через затяжний процес сертифікації.

viber
Євросоюз Ціна на газ у Європі
Зараз ви переглядаєте новину «Історичні рекорди змінилися падінням: у Європі різко впала ціна на газ». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Прикмети на 12 жовтня: що не можна робити в день Феофана і як не потрапити в бідуПрикмети на 12 жовтня: що не можна робити в день Феофана і як не потрапити в біду У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильнішеУ моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Метадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепаМетадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепа Гороскоп на 9 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі або фінансовий успіхГороскоп на 9 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі або фінансовий успіх "Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками"

Последние новости

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

Реклама
15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

Реклама
12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять