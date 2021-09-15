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Удар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтні

15 сентября 2021, 07:28

Північний потік-2 не вдасться ввести до експлуатації без сертифікації компанії-оператора труби, сказала Лана Зеркаль.

Північний потік-2
Процес сертифікації СП-2 може затягнутися, тому газопровід навряд чи запрацює з 1 жовтня – Зеркаль / Reuters

Заяви Газпрому про запуск Північного потоку-2 у жовтні і початку повноцінної роботи трубопроводу з грудня навряд чи відповідають реальному стану речей. Процес сертифікації є досить складним і тривалим, тому газопровід запрацює нескоро. Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що заяви з Росії щодо запуску СП-2 вже незабаром є поспішними. Введення до експлуатації трубопроводу безпосередньо залежить від сертифікації компанії-оператора магістралі.

"Ця версія, яка дуже подобається російській владі і розкручується в ЗМІ, далека від реальності. Так само як і позиція "Газпрому", який продовжує робити вигляд, що європейські правила щодо нього не застосовуються, незважаючи на рішення німецького регулятора і суду. При цьому запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG в якості незалежного оператора газотранспортної системи. І всі спекуляції в дусі "запустимо вже" не мають жодного сенсу", - зазначила Зеркаль.Читайте такжеШантаж Газпрому через СП-2 обрушив газовий ринок Європи: Шмигаль попередив про ціну на газ в Україні

Чиновниця розповіла про те, що компанія Nord Stream 2 AG ще 11 червня на запит німецького регулятора подала пакет документів з метою сертифікації компанії як незалежного оператора на попередній основі. Однак тільки 13 вересня у Німеччині зробили заяву, згідно з якою заявка розглянута, а всі документи отримані.

За її словами, відтепер у німецького регулятора (BNetzA) є 4 місяці для того, щоб була розглянута заявка з подальшою підготовкою звіту. Наступний крок - передача звіту Єврокомісії, у якої буде 2+2 місяці для винесення остаточного вердикту. Допоки не буде завершено весь процес, газопровід не запрацює.

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"Починаючи з 8 вересня, у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту (до 8 січня 2022 року). Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою директивою про газ. У Європейської комісії є два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи "Північного потоку-2" без дозволів призведе до застосування санкцій щодо нього", - зазначила Зеркаль.

Радниця нагадала, що крім цього СП-2 ймовірно пройде перевірку на попередній запуск. Цей етап може зайняти близько 3 місяців. Також газопровід повинен сертифікувати незалежний міжнародний регулятор. Цей процес й зовсім займає від 1 місяця до року. Тому заяви про початок роботи Північного потоку-2 з 1 жовтня перебільшені.Читайте такжеПодача газу без дозволу призведе до удару по СП-2: Німеччина поставила умову проекту Газпрому

"Правда, є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу трубою ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме "Північний потік-2" і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу - від одного місяця до одного року. Як не крути кубик, а заяви про повноцінний запуск проекту 1 жовтня дещо переоцінені", - підкреслила Лана Зеркаль.

Північний потік-2

Глава правління корпорації Газпром Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, зробив заяву про те, що трубопровід Північний потік-2 вже добудовано. За його словами, роботи завершилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляли, що перші постачання трубою СП-2 можуть розпочатися вже з 1 жовтня. За два місяці сосійська магістраль може запрацювати на повну потужність.

У МЗС Росії висловили надію, що газопровід Північний потік-2 запрацює якомога швидше, проте у Москві визнали залежність запуску трубопроводу від рішення Німеччини.

Радниця глави Міненерго Лана Зеркаль казала, що Росія спробує запустити СП-2 ще до того, як завершиться процедура сертифікації газопроводу. Ситуація залишається складною на тлі газового шантажу Європи з боку Газпрому.

viber
Газпром Міненерго Північний потік-2 Олена Зеркаль новини України
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