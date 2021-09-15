Газпром визнав провал планів щодо запуску Північного потоку-2

У Газпромі визнали неможливість запуску СП-2 / Reuters

У Газпромі визнали неможливість запуску скандального газопроводу Північний потік - 2 вже із 1 жовтня.

"Ні. 1 жовтня поставки ще не почнуться", - заявив голова правління російського монополіста Газпром Олексій Міллер, відповідаючи на запитання журналістів про можливі терміни запуску російського газопроводу.

8 вересня видання Bloomberg повідомило, із посиланням на джерела в "Газпромі", що газопровід можуть запустити 1 жовтня. Протягом декількох наступних днів відбулися події, що дозволяють припустити "злив" інформації виданню став частиною кампанії Кремля, спрямованої на запуск газопроводу в обхід європейських правил і до завершення сертифікації.

9 вересня в Німеччині відбулася зустріч представників Росії і ФРН, присвячена збереженню транзиту газу через Україну.

"Я дала ясно зрозуміти, що нас турбує, щоб Україна залишалася країною, що здійснює транзит російського газу", – повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів.

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Зліт цін на газ в Європі і запуск Північного потоку-2

На газовому ринку Євросоюзу в останні тижні різко підскочили і продовжують рости ціни на газ. Вартість тисячі кубометрів б'є рекорди і є найвищою за останні 13 років. Ситуація пояснюється спустошенням газових сховищ Європи і відмовою Газпрому від додаткового прокачування газу шляхом газотранспортної системи України.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко говорив, що Газпром прямо шантажує Європу. Росіяни для транзиту через українську ГТС цього року забронювали на 20 мільярдів кубометрів газу менше, ніж за минулий рік. Тепер, коли ситуація з газом в ЄС залишає бажати кращого, Росія поставила Європу перед вибором: або якнайшвидший запуск Північного потоку-2 і дешевший газ, або проблеми з паливом і прокачуванням газу через ГТС України.

У компанії-операторі української газотранспортної системи також вважають, що проблеми Європи з газом обумовлені діями Газпрому, який торгується за більш вигідні умов перед запуском СП-2.

Експерт Fitch Дмитро Маринченко вважає, що ціни на газ в Європі злетіли через дефіцит палива в європейських сховищах після холодної зими і спекотного літа. Однак і Газпром не прагне до додаткового прокачування газу в кризових для ЄС умовах, готуючись до введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Глава Газпрому Олексій Міллер раніше заявив, що газопровід Північний потік - 2 вже добудований. За його словами, спорудження трубопроводу завершилося 10 вересня о 8:45 за київським часом.