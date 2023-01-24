Всім приготуватися: ціни на бензин в Україні різко поповзуть вгору

Як каже експерт,"напружений період" і ажіотаж на бензин може тривати до кінця червня.

Ціни на бензин / pixabay

Ціни на бензин в Україні з початку 2023 року трохи впали. При цьому експерти відзначають, що вже навесні можна очікувати подорожчання палива.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн каже, що зростання цін на бензин прогнозується вже на березень-квітень.

До цього часу існуючі запаси палива на українських заправках виснажаться і нові обсяги доведеться закуповувати в країнах Європи, які, в свою чергу, вводять заборону на російські нафтопродукти з 5 лютого.

"Трейдерам знадобиться час на Налаштування нових логістичних мереж, тому в березні-квітні очікується період турбулентності", - заявив експерт, додавши, що все одно критичного дефіциту палива в Україні не виникне, передає Обозреватель.

Водночас "напружений період" і ажіотаж, не виключає він, може тривати до кінця червня.

Які ціни на бензин в Україні зараз

бензин А-95 - 49,6 грн/л;

бензин А-95 "Преміум" - 51,3 грн / л;

бензин А-92 - 48,65 грн/л

дизельне паливо - 53,35 грн / л;

автомобільний газ - 27,34 грн/л.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні вибухнув дефіцит палива на АЗС.

В результаті авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загального постачання бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

Пізніше російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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