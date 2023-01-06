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Злетять ціни на бензин і автогаз: в Україні планують різко збільшити акцизи на паливо

6 січня 2023, 15:30
В Україні планують привести податки на паливо відповідно до директив Євросоюзу.
АЗС, бензин, паливо
В Україні можуть збільшити ціни на АЗС / УНІАН

В Україні запропонували збільшити акцизи на паливо для автомобілів. Це може стати причиною подорожчання бензину і автогазу.

З ініціативою збільшення акцизів виступило Міністерство фінансів. Відповідний законопроект вже розроблено, повідомляє "Судово-юридична газета".

Відзначається, що в Україні планують привести податки на паливо відповідно до директив Євросоюзу.

Зокрема, акциз на газ для авто поетапно збільшиться більш ніж в два рази — з 52 до 125 євро за 1000 літрів. Це мінімально можливий розмір, передбачений Директивою ЄС.

Звернемо увагу на те, що акциз на бензин планують спочатку збільшити до 213 євро за 1000 літрів.

Водночас до 2028 року планується поступове збільшення ставок акцизів на бензин і дизель до понад 300 євро — мінімального рівня, встановленого директивами ЄС.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні вибухнув дефіцит палива на АЗС.

В результаті авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загального постачання бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

Пізніше російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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