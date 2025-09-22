Рус
Читати російською
Ціни на яйця знизилися: вартість у супермаркетах різко змінилася

Олексій Тесля
22 вересня 2025, 18:07
Незважаючи на зниження, експерти попереджають: у найближчому майбутньому ціни можуть знову почати зростати.
В Україні змінилися ціни на яйця / Колаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Важливе:

  • Зафіксовано певне зниження цін на курячі яйця
  • У найближчому майбутньому ціни можуть знову почати зростати

В українських супермаркетах зафіксовано певне зниження цін на курячі яйця.

Неупаковані яйця в середньому коштують 4,77 грн за штуку, що еквівалентно 47,7 грн за десяток - це на 67 копійок дешевше порівняно із серединою серпня, повідомляє Oboz.

Незважаючи на зниження, експерти попереджають: у найближчому майбутньому ціни можуть знову почати зростати.

Актуальні ціни в торгових мережах варіюються від 4,39 до 5,7 грн за штуку, тобто від 43,9 до 57 грн за десяток:

  • Ашан - 4,5 грн за яйце (45 грн за десяток);
  • Novus - 4,39 грн за штуку (43,9 грн/10 шт);
  • МегаМаркет - 5,7 грн за яйце (57 грн/десяток);
  • ЕКОмаркет - 4,49 грн за одиницю (44,9 грн за 10 шт).
Чому ростуть ціни на продукти в Україні
/ Главред - інфографіка

Прогноз цін: думка експерта

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, вже восени вартість яєць може зрости приблизно на 10%. Однак, як уточнив експерт, такий сценарій можливий лише за умови підвищення тарифів на електроенергію. Поки ж ситуація на ринку оцінюється як стабільна і збалансована.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

