Ціни на соняшникову олію в Україні стануть захмарними

Масло стане розкішшю / ua.depositphotos.com

Українцям загрожує чергове підвищення вартості соняшникової олії. Ціна може різко зрости і перевищити 100 грн за літр.

Як розповів член "Української Ради бізнесу" Станіслав Таршин, зростання ціни обумовлене збільшенням вартості природного газу. "Блакитне" паливо подорожчало майже в 2,5 рази, спровокувавши тим самим зростання собівартості виробництва для підприємств олійно-жирової галузі. За прогнозами експертів, вона зросте на 5-10%.

Крім того, майже на 25% зросла вартість гексанового розчинника та електроенергії, які займають більше 30% у собівартості виробництва.

"Також зростають транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини", - додав Таршин.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу відбилася на всіх сферах життя людство. А чергове посилення карантину негативно позначилося на ринку вторинного житла і знизило попит на нього на 17-20%.

Також раніше в Україні зросли ціни на молочку. Зокрема, за останні п'ять місяців вони піднялися на 16%.

Читайте також: