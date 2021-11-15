Ціни на соняшникову олію в Україні стануть захмарними

Експерти назвали причини подорожчання.
Українцям загрожує чергове підвищення вартості соняшникової олії. Ціна може різко зрости і перевищити 100 грн за літр.
Як розповів член "Української Ради бізнесу" Станіслав Таршин, зростання ціни обумовлене збільшенням вартості природного газу. "Блакитне" паливо подорожчало майже в 2,5 рази, спровокувавши тим самим зростання собівартості виробництва для підприємств олійно-жирової галузі. За прогнозами експертів, вона зросте на 5-10%.
Крім того, майже на 25% зросла вартість гексанового розчинника та електроенергії, які займають більше 30% у собівартості виробництва.
"Також зростають транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини", - додав Таршин.
Нагадаємо, пандемія коронавірусу відбилася на всіх сферах життя людство. А чергове посилення карантину негативно позначилося на ринку вторинного житла і знизило попит на нього на 17-20%.
Також раніше в Україні зросли ціни на молочку. Зокрема, за останні п'ять місяців вони піднялися на 16%.
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