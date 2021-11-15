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В Україні напередодні новорічних свят злетять ціни на найпопулярніший фрукт

15 листопада 2021, 14:44

Продукти будуть зростати в ціні в міру зменшення пропозиції на ринку.

Яблуко
У найближчий місяць яблука подорожчають / УНІАН

Яблука в Україні в листопаді-грудні подорожчають в середньому на 5 грн/кг. Аналітики прогнозують, що кілограм вітчизняних фруктів напередодні новорічних свят коштуватиме 15 грн. Нині середня ціна на яблука на оптових ринках становить 9,78 грн/кг.

Таким прогнозом поділилася аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин, повідомляє AgroTrend. Експерт додала, що в міру того, як буде зменшуватися пропозиція яблук з нетривалим терміном зберігання і буде реалізовуватися продукція з холодильних складів, ціна на фрукт буде рости.

За словами фахівця, попри хороший урожай яблук у 2021-му, фермери масово скаржаться, що попит на популярний фрукт практично відсутній. Люди не готові купувати навіть дешеві яблука. За словами фермерів, ціни на яблука наразі навіть близько не покривають витрат на їх вирощування. Тому багато плодів так і залишилися на деревах гнити, бо збирати їх немає сенсу.

При цьому сьогоднішній день ціни на яблука в Україні – найдешевші за останні три роки. І це, попри зростання вартості енергоносіїв, засобів захисту і людської праці – тобто всіх факторів, з яких складається собівартість продукту.

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Раніше Главред писав, що рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Так, середні ціни на харчові продукти у вересні поточного року у порівнянні з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

Серед харчових продуктів найбільше подорожчали цукор й олія соняшникова, яйця, хліб, а також м'ясо та м'ясопродукти. Також прогнозується подорожчання продукції, виробленої кондитерською галуззю.

Раніше про підвищення цін:

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фрукти Новорічні свята яблуко
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