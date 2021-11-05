В Україні злетіли ціни на крупи: що подорожчало найбільше

Крупа подорожчала / ua.depositphotos.com

В Україні зросли ціни на кілька видів крупи. Зокрема, подорожчали ячна, гречана і манна крупи.

Як повідомляє Держстат, у вересні 2021 року порівняно з груднем попереднього року ціни на бакалію восени цього року зросли на 15,25%, 13,65%, 7,23%, відповідно.

"Якщо в грудні минулого року крупа ячна в середньому коштувала 12,98 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна склала 14,96 грн за кілограм (подорожчала з початку року на 15,25%).

Гречка в середньому коштувала 37,43 грн за кілограм, а у вересні 2021 року її ціна становила від 42,54 грн за кілограм. Манна в середньому коштувала 15,91 грн за кілограм, а у вересні - 17,06 грн за кілограм.

Таке подорожчання в Держстаті пов'язують зі збільшенням рівня споживчої інфляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні може бути заборонений продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах і продуктових магазинах. Для торгівлі тютюновими та лікеро-горілчаними виробами пропонується відкрити спеціалізовані торгові точки. При цьому крім алкоголю і сигарет в таких спецмагазинах більше нічого не буде продаватися.

За незаконний продаж сигарет або алкоголю пропонують штрафувати більш ніж на 21 тисячу гривень.