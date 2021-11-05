УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні злетіли ціни на крупи: що подорожчало найбільше

5 листопада 2021, 16:12

Подорожчали найпопулярніші крупи.

Крупи
Крупа подорожчала / ua.depositphotos.com

В Україні зросли ціни на кілька видів крупи. Зокрема, подорожчали ячна, гречана і манна крупи.

Як повідомляє Держстат, у вересні 2021 року порівняно з груднем попереднього року ціни на бакалію восени цього року зросли на 15,25%, 13,65%, 7,23%, відповідно.

"Якщо в грудні минулого року крупа ячна в середньому коштувала 12,98 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна склала 14,96 грн за кілограм (подорожчала з початку року на 15,25%).

Гречка в середньому коштувала 37,43 грн за кілограм, а у вересні 2021 року її ціна становила від 42,54 грн за кілограм. Манна в середньому коштувала 15,91 грн за кілограм, а у вересні - 17,06 грн за кілограм.

Таке подорожчання в Держстаті пов'язують зі збільшенням рівня споживчої інфляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні може бути заборонений продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах і продуктових магазинах. Для торгівлі тютюновими та лікеро-горілчаними виробами пропонується відкрити спеціалізовані торгові точки. При цьому крім алкоголю і сигарет в таких спецмагазинах більше нічого не буде продаватися.

За незаконний продаж сигарет або алкоголю пропонують штрафувати більш ніж на 21 тисячу гривень.

viber
Держстат
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні злетіли ціни на крупи: що подорожчало найбільше». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Сильні дощі, морози та сніг: синоптик назвав дату різкого похолодання в Україні в листопадіСильні дощі, морози та сніг: синоптик назвав дату різкого похолодання в Україні в листопаді Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, як правильно зустрічати Новий рік 2022Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, як правильно зустрічати Новий рік 2022 "Труси злітають": худорлява Jerry Heil спантеличила шанувальників відвертими фото в бікіні"Труси злітають": худорлява Jerry Heil спантеличила шанувальників відвертими фото в бікіні Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійнихКоли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних Температура до 39 та параліч: Україну атакує небезпечна хворобаТемпература до 39 та параліч: Україну атакує небезпечна хвороба
17:00

Пенсія 20 тисяч гривень: кому в грудні піднімуть виплати

16:44

Світлана Лобода розповіла, чому не дає концерти в Україні: "Тому що так нечесно!"Відео

16:37

Тост на день народження: душевні, красиві і смішні побажання імениннику

16:33

Україну на вихідних затягне туманом: у яких регіонах погіршиться погодаВідео

16:27

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

Реклама
16:12

В Україні злетіли ціни на крупи: що подорожчало найбільшеВідео

16:05

Разумков створює нове об'єднання у Верховній Раді: ЗМІ повідомили, хто до нього увійде

16:05

Юрій Романенко. Чому сертифікати тих, хто перехворів ковідом, діятимуть лише 90 днів?Відеоблоги

15:59

Удар по магнатах: Зеленський підписав скандальний закон про деолігархізаціюВідео

15:52

Сплутали з дочкою: Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому

15:31

Падає ризик смерті: у Phizer стверджують, що винайшли ефективну таблетку від COVID-19

15:29

Волинь переходить у "червону" зону: в Україні розширили локдаунВідео

15:23

Названо ім'я Найсексуальнішого чоловіка 2021 року

15:08

Туберкульоз не причина для відмови від щеплення - МОЗВідео

14:56

У Берліні знайшли мертвим російського дипломата-шпигуна: спливли несподівані деталі

14:52

У гуртожитку київського вишу розгорівся скандал: студент встановив камеру у жіночому душі

14:45

Третє щеплення від COVID-19: Ляшко відповів, коли в Україні введуть бустерну дозу

14:40

Чайний "йорж": віцеспікер Корнієнко виправдався через дивну поведінку в РадіВідео

14:31

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день

14:25

Отримати прописку в Україні тепер можна онлайн: ніяких черг та паперів

Реклама
14:04

"Нас скоро зітруть в порошок": у Миколаєві головлікар розповіла про те, як на лікарню напали родичі хворої на COVID-19

14:01

В Україні зафіксували рідкісне полярне сяйво: фото нічного неба

13:57

103-річного Кірка Дугласа звинуватили в зґвалтуванні відомої голлівудської актриси

13:44

50-70 гривень: жінка, яка втратила в ДТП із Зайцевою чоловіка та сестру, отримує мізерні виплатиВідео

13:40

Замість звинувачень - сів у калюжу: Порошенко епічно зганьбився з "наїздом" на "слугу народу"Відео

13:38

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

13:34

На розвиток мережі автомобільних доріг у 2022 році заплановано 124,1 млрд грн

13:09

"Люди бояться лягати спати": у Харкові чоловік задля розваги підпалює свою квартируВідео

12:57

ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн: Київ відповівВідео

12:47

Мати та сестра померли від голоду: тернополянка 3 місяці жила з трупами

12:39

"Велике будівництво" за 60 днів проклало залізницю до ключових українських портів

12:35

Портрет Путіна у Львові: депутат-соратник Порошенка спантеличив дивним вчинкомВідео

12:27

У Бельгії юну студентку-співачку з України на смерть переїхав трамвайВідео

12:26

Кличко звільнив свого заступника через провал будівництва Подільського мостуВідео

12:07

У моді штани неземної краси в стилі 30-х, які подарувала світу велика ШанельФотоВідео

11:57

Щастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 роціВідео

11:53

Без вакцинації українців не пустять на роботу: кого можуть відсторонити вже з понеділкаВідео

11:49

Кровна помста, міжкланові війни і дивовижний порятунок: подробиці нового випуску шоу Світ навиворіт

11:45

"93% госпіталізованих - без вакцини": Ляшко озвучив головну особливість нової хвилі COVID-19

11:40

Галину Третьякову відсторонили від пленарних засідань: нардепа попросили покинути Раду

Реклама
11:36

Кароль в обтягуючому комбінезоні на голе тіло обурила фанів: "Приберіть цю вульгарність"

11:05

Пішов з життя відомий український режисер

11:01

ДТП з Infiniti в Харкові: Венедіктова розповіла, хто понесе відповідальність за смертельну аваріюВідео

11:01

Ярош розповів, чи хоче повноцінно повернутися в політику

10:58

Любовний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: розставання, службовий роман або щасливі зміниВідео

10:44

У салоні була пляшка від алкоголю: в Одесі авто на "зебрі" збило брата і сестру, дівчинка загинулаВідео

10:40

"З жахом чекаю": винуватицю смертельної ДТП у Харкові Зайцеву можуть звільнити достроковоВідео

10:11

Ярош розповів, що на фронті відбувається зараз і коли чекати чергової ескалаціїВідео

10:05

"Дитина лежала на землі і плакала": на Тернопільщині жінка кинула новонародженого біля магазину

09:57

Вивезли в ліс і жорстоко побили: у Польщі копи відлупцювали молодого українцяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти