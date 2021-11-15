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Птахофабрики закриваються, яйця продають по 45-50 гривень: експерти пояснили чому дико зростають ціни

15 листопада 2021, 11:28

Повідомляється, що за останні два роки закрилися тридцять підприємств. Більш того, українські комерсанти вже змушені закуповувати яйця білоруського виробництва.

яйце
Експерти пояснили чому дико зростають ціни на яйця / УНІАН

В Україні триває зростання цін на продовольство. Зокрема, ціна курячих яєць, які і так за жовтень стали дорожчими на 8%, до Нового року зросте ще мінімум на 30%. Про це говорять експерти у сюжеті програми ТСН.

За прогнозами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, одна з головних причин подорожчання яєць — сезонність. Восени, як правило, кількість пропозицій відчутно зменшується.

Крім того, через нерентабельність в Україні активно закриваються птахофабрики. Тільки за останні два роки закрилися тридцять підприємств. Більш того, українські комерсанти вже змушені закуповувати яйця білоруського виробництва.

Експерти кажуть, що в грудні вартість десятка яєць буде 40 гривень і більше. У Києві на сьогоднішній день на ринках яйця з птахофабрик продають по 45-50 гривень.

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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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