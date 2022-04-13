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В Україні подорожчали бензин і дизель: які зараз ціни

13 квітня 2022, 16:42

Оновлені ціни склали 29,32 і 32,65 відповідно.

бензин
Ціни на бензин / pixabay

Ціни на бензин в Україні зросли. Так, міністерство економіки України підвищило середню вартість бензину за літр на 34 копійки, а дизельного палива - на 22 копійки.

Як повідомляє відомство, оновлені ціни склали 29,32 і 32,65 відповідно.

"На підставі розрахунків акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 32,65 грн, і 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 29,32 грн", - йдеться в повідомленні.

Таким чином нові розрахунки перевищили ті, що проводилися в кінці березня, по бензину на 34 коп., а по дизпаливу – на 22 коп.

Враховуючи, що націнка на пальне не може бути більше 4,55 грн/л і 5 грн/л, бензин на АЗС буде продаватися не дорожче ніж 33,87 грн, а солярка – не дорожче 37,65 грн за літр.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки Денис Кудін заявляв, що з березні ціна на дизель в Україні повинна знизитися на 5 гривень і не перевищувати 40 грн за літр. За його словами, вартість бензину повинна скласти приблизно 36 гривень.

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