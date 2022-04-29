Зеленський висловився щодо дефіциту бензину: коли вирішать проблему

Володимир Зеленський висловився про дефіцит бензину / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував проблему з дефіцитом палива на АЗС. Глава держави зазначив, що питання вирішиться протягом одного-двох тижнів.

"Миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає, але чиновники обіцяють, що протягом тижня максимум двох буде забезпечена система поставок палива в Україну, яка зможе не допускати дефіциту. Будемо брати в ЄС стільки палива, скільки необхідно зараз для наших громадян", - сказав Зеленський в звернення.

Прогноз подорожчання

У Раді зареєстрували законопроект, який серед іншого повертає акциз на паливо і ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%). Це може підняти ціни відразу на 10 - 12 гривень за літр.

Як передає директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, в такому випадку:

бензин коштуватиме 45 гривень за літр

дизельне паливо - 48 гривень за літр

На практиці ціни можуть бути ще вищими:

бензин по 52 гривні;

дизель по 55 гривень за літр.

Ринок палива в Україні

Як повідомлялося, наразі ціни на бензин і дизпаливо обмежені урядом в 34,10 грн/л і 38,7 грн/л відповідно. Однак, за оцінками директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, дефіцит палива визначає його реальну ціну на ринку в 40 грн/л і 45 грн/л, попри встановлення урядом граничних цін.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

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