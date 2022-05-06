Ціни на бензин і ДП в Україні невблаганно ростуть: яка обстановка на заправках

Ціни на бензин і ДП в Україні невблаганно ростуть / УНІАН

В Україні встановили нові ціни на паливо. Мінекономіки зафіксувало середню вартість бензину і дизеля на рівні 31,19 грн і 35,63 грн за літр відповідно.

З урахуванням торгової націнки, АЗС зможуть продавати українцям бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л. тим часом середня ціна на бензин А-95 в Україні становить 38,21 грн/л, дизпаливо – 42,98 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Так, на АЗС "WOG" і "ОККО" бензини марок А-95 і А-95+ подорожчали на 1,64 – 1,72 коп./л – до 37,69 – 39,57 грн/л. ціни на дизпаливо в цих мережах підвищилися на 1,97 грн/л – до 42,63 грн/л.

На АЗС "Shell" ціна на бензини марок А-95 і А — 95+ підвищилася до 37,69 – 39,57 грн/л.; дизпаливо-до 42,63 грн/л.

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" підвищила ціну на бензин марки А-95+ до 39,54 грн/л, а дизпаливо – до 44,74 грн/л.

читайте такожВ Україні не буде дефіциту бензину: Кабмін знайшов рішенняНагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит палива триватиме 2 місяці.

"Зараз в Україні стоять порожніми близько 500 бочок бензовозів, які можуть купити і привезти ресурс. Україна не випускає. Причин мільйон - у когось немає екологічного сертифіката, комусь в загальному порядку оформляють закордонні паспорти по кілька місяців. Всю цю бюрократію побороти в найкоротші терміни неможливо. На це піде 2-3 місяці, не раніше", - говорить Леушкін.

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