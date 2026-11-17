На Троєщині перебої з водою, а Північний та Південний мости перекрили для руху.

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Внаслідок атаки постраждали два мости у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Без тепла лишилися 317 будинків Дарницького району

Метро курсує лише між Сирцем і Видубичами

На Троєщині знизився тиск води

Після нічної балістичної атаки на Київ 17 листопада без опалення залишаються 317 будинків Дарницького району, а "зелена" лінія метро працює лише частково. Поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" і "Видубичі", рух між "Осокорками" та "Червоним хутором" призупинено. На Троєщині через удар російської окупаційної армії виникли перебої з водою.

Про пошкодження тепломережі повідомив голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов в Telegram. За його словами, теплова мережа постраждала через пошкодження Південного мосту.

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Посадовець уточнив, що комунальні служби вже взялися за ремонт.

"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження Південного мосту зазнала ушкоджень і теплова мережа. Наразі без теплопостачання залишаються 317 будинків Дарницького району. Відповідні служби вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням подачі тепла до осель", - написав Ковтунов.

Що пошкоджено в Києві після атаки

У Київській міській державній адміністрації в Telegram повідомили про пошкодження інфраструктури та пожежі в чотирьох районах столиці. Через атаку пошкоджено системи критичної інфраструктури, тож у деяких районах виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

Голосіївський район - пошкоджено Південний міст, рух ним перекрито.

Деснянський район - пошкоджено Північний міст, рух перекрито в обох напрямках; через падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

Дніпровський район - попередньо через падіння уламків загорілися складські приміщення.

Оболонський район - зафіксовано дві пожежі, зокрема у складських приміщеннях.

У КМДА наголосили, що масштаб пошкоджень і дані про можливих постраждалих уточнюються. На місцях працюють усі необхідні міські служби.

Як працює метро і де немає води

У Київському метрополітені в Telegram підтвердили, що рух на "зеленій" лінії відновлено лише на підземній ділянці.

"Поки без змін: рух поїздів метро на „зеленій" лінії між станціями „Осокорки" - „Червоний хутір" тимчасово призупинено. Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями „Сирець" - „Видубичі"", - йдеться в повідомленні о 07:28.

Про перебої з водопостачанням на Троєщині повідомили в Київводоканалі в Telegram. Проблеми виникли саме внаслідок ворожої атаки.

"Зокрема, на верхніх поверхах багатоповерхових будинків можливе зниження тиску у водопровідній мережі або тимчасова відсутність водопостачання", - попередили в Київводоканалі.

Фахівці комунального підприємства працюють над стабілізацією тиску та якнайшвидшим відновленням подачі води.

Яка ситуація на мостах

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що два мости пошкоджені в столиці внаслідок балістичної атаки ворога.

"Зараз на Північному мосту фахівці обстежують споруду. Визначають ступінь пошкоджень, і лише після висновків будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух транспорту на Південному мосту також. Визначають масштаб пошкоджень та ті роботи, які необхідно здійснити. Рух спорудами зараз закритий, інформацію будемо оперативно оновлювати. Зараз комунальні служби працюють", - зазначив він.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

РФ завдала балістичного удару по Києву

Як писав Главред, країна-агресор Росія вранці у вівторок, 17 листопада, атакувала Київ балістичними ракетами, і в столиці знову прогриміла серія потужних вибухів. Через удар пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а Північний та Південний мости тимчасово перекрито для руху.

У результаті ворожої атаки постраждав 34-річний чоловік. Зараз він госпіталізований до лікарні.

Чому Південний міст став мішенню для атак

Південний міст атакують не вперше: на початку жовтня в нього кілька разів влучали російські дрони. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" пояснив, що за нинішньої частоти ударів по столиці захист таких об'єктів просто не встигають посилити.

"З такою частотою ударів по столиці часу критично мало для нормального реагування, налагодження посиленої протиповітряної оборони цих об'єктів. Не буду розводити „зраду" з приводу балістики, але, очевидно, подібні цілі є пріоритетними для атак дронів", - зазначив офіцер.

Водночас військовий дорікнув відповідальним структурам, що вони реагують на загрози із запізненням і не планують захист заздалегідь.

"Просто вкотре почнуть думати про проблему, коли вона дасть про себе знати, замість того, щоб прораховувати все заздалегідь", - написав "Алекс".

Південний міст - новини

Як повідомляв Главред, удари по Південному мосту на початку жовтня фактично розділили столицю навпіл. Після атак дронів лівий берег Києва опинився у пастці, адже рух обмежили одразу на кількох переправах. Південний міст тоді повністю закрили для транспорту.

27 жовтня окупанти вдарили по мосту балістикою. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про стан мосту і заявив, що пошкоджене полотно можна відновлювати. Рух спорудою після удару обмежили.

Технічне обстеження мосту провели фахівці Національного інституту розвитку інфраструктури. З 30 жовтня в Києві відновили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Проїзд дозволили лише однією смугою й автомобілям масою до 10 тонн.

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