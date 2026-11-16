РФ атакувала балістичною зброєю; під ударом опинилися два мости в Києві через Дніпро.

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Росія атакувала мости в Києві / Колаж: "Главред", фото: УНІАН

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РФ завдала удару по Києву балістичною зброєю

Ворог атакував два мости через Дніпро

Вибухи пролунали в Києві в понеділок ввечері, після оголошення повітряної тривоги.

Про загрозу удару балістичною зброєю попередили у Повітряних силах Збройних сил України.

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Подробиці удару РФ

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив удар країни-агресора РФ по столиці України.

"У столиці працюють сили ППО. Київ під атакою балістичних ракет", - написав він.

При цьому мер столиці закликав мешканців та гостей Києва залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Пізніше Кличко повідомив, що під ударом РФ опинилися два мости в Києві через Дніпро.

При цьому, судячи з його повідомлення, балістична зброя РФ влучила одразу в два мости.

"Попередньо влучання в Північний і Південний мости в столиці", - написав Кличко.

/ Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, раніше кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. За даними мера Віталія Кличка, внаслідок атаки на Північний міст було пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач. Рух по мосту тоді перекрили в обох напрямках.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали удару по Південному мосту кількома балістичними ракетами. Як розповів представник Повітряних сил Юрій Ігнат, пошкодження мостового полотна можна усунути, але для цього потрібен час. Після удару рух по Південному мосту закрили як для автомобілів, так і для поїздів.

Раніше під час нічної атаки на столицю постраждали 15 осіб. Тоді в результаті обстрілу Києва були пошкоджені Південний міст, станція швидкої допомоги та ресторан. Зелена гілка метро того дня працювала частково.

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