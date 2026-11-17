Уряд готує резервні схеми руху транспорту, а Єврокомісія вже ухвалила перші рішення щодо підтримки української логістики.

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РФ атакувала одразу два мости Києва - Зеленський дав термінове доручення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви:

По Південному мосту в Києві РФ випустила чотири балістичні ракети

По Північному мосту - ще три, строки відновлення вже визначили

МВС має підготувати резервні схеми руху транспорту

У ніч на 17 листопада російська окупаційна армія випустила по мостах Києва сім балістичних ракет: чотири були спрямовані на Південний міст, ще три - на Північний. Після балістичної атаки на столицю рух обома мостами перекрили. Про це після селектора повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

На нараді заслухали окрему доповідь щодо ситуації з логістикою після ударів.

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"Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення", - написав Зеленський.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Конкретних строків ремонту мостів президент публічно не назвав. Водночас МВС України отримало окремі доручення щодо реорганізації транспортних потоків у столиці та інших містах.

"Потрібні чіткі резервні схеми роботи транспорту, маршрутів, додаткових сил на кожен варіант розвитку подій", - наголосив глава держави.

Як ЄС допоможе українській логістиці

Окремо на селекторі обговорили реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, про яку Зеленський домовився з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр доповів про перші рішення Єврокомісії, також визначили подальші кроки. Деталей програми, зокрема її обсягу, президент не розкрив.

Міністр охорони здоров'я доповів про організацію екстреної медичної допомоги в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де Росія прагне зламати транспортне сполучення.

"Мають бути чіткі гарантії безперебійної роботи всіх служб", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про відключення світла в областях

Наслідки російського удару по енергомережі ліквідовують на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі.

"Станом на цей час є значні відключення електрики в цих трьох областях", - зазначив президент.

На селекторі також заслухали доповідь щодо заживлення критичної інфраструктури та строків відновлення графіків. Крім того, Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ додатковий захист об'єктів інфраструктури, енергетики та промисловості від російських дронів в областях, де досі бракує сил і засобів для збиття "шахедів". Це питання доручили підготувати на Ставку.

Також після зустрічі з представниками аграрної сфери президент розраховує цього тижня отримати від уряду відповідь, коли саме запрацюють заходи підтримки експорту української агропродукції.

"Часу чекати немає", - наголосив він.

ОТРК "Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Чи можуть удари по мостах паралізувати Київ

Транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв'ю Главреду зазначив, що повністю зупинити столицю ударами по мостах ворогу навряд чи вдасться, хоча тимчасовий транспортний параліч можливий.

"Повністю паралізувати Київ таким способом навряд чи можливо. Хіба що на певний проміжок часу", - наголосив фахівець.

Головну загрозу експерт бачить у різкому збільшенні часу на дорогу між берегами, адже, за довоєнними даними, більшість робочих місць зосереджена на правому березі.

"Якщо зараз нормативно ми говоримо приблизно про 45 хвилин, то після перекриття кількох мостів поїздка може тривати півтори-дві години в один бік", - пояснив Беспалов.

Окремо аналітик звернув увагу на ризики для екстрених служб - саме це питання сьогодні розглядали на селекторі.

"Інша справа - екстрений транспорт. Якщо через затори швидка допомога чи інші служби не зможуть вчасно приїхати, тоді можливі вже людські трагедії", - підсумував експерт.

Удари по мостах Києва - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, ввечері 16 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Тоді міський голова Віталій Кличко повідомив, що під ударом опинилися два мости через Дніпро. Попередження про балістичну загрозу оголошували Повітряні сили ЗСУ.

Вранці 17 листопада столицю атакували знову, вибухи у місті пролунали близько 05:40. Після нічного удару по Києву без тепла залишилися 317 будинків Дарницького району, а зелена лінія метро курсує лише між Сирцем і Видубичами. Громадський транспорт між берегами перенаправили через Подільський та Дарницький мости.

Раніше радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов застерігав, що альтернативні переправи не зможуть повністю замінити мости. За його словами, поромні та понтонні переправи можуть бути лише аварійним рішенням для важливих вантажів. Понтони, як зазначив Бескрестнов, вразливі навіть до одного "шахеда".

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