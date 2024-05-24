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Чекають атак РФ: США готують пакет допомоги для України на $275 млн

Анна Ярославська
24 травня 2024, 09:51оновлено 24 травня, 10:51
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Білий дім скористається президентськими повноваженнями, щоб відправити Україні пакет військової допомоги.
ЗСУ, військова допомога
Обладнання для ЗСУ візьмуть зі складів армії США без спеціального схвалення Конгресу / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада, скріншот

Сполучені Штати Америки готують для України пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

Пакет здебільшого охоплює боєприпаси, до нього також увійдуть транспортні засоби, призначені для евакуації танків, що вийшли з ладу, та іншої важкої техніки з поля бою.

Зокрема, пакет міститиме в собі:

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  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • наземну техніку.

"Це свідчить про те, що Штати очікують продовження російських атак", - пише видання.

Офіційно про виділення допомоги можуть оголосити вже в п'ятницю, 24 травня.

Щоб відправити Україні пакет підтримки, Білий дім скористається президентськими повноваженнями. Таким чином зброю та обладнання буде взято зі складів армії США без спеціального схвалення Конгресу.

Військова допомога Україні - останні новини

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про допомогу Україні. Загальна вартість першого пакета становила близько 1 мільярда доларів, він включав широкий спектр обладнання та боєприпасів для задоволення критичних потреб України.

Крім того, до першого пакета нової допомоги увійшли далекобійні ATACMS до 300 км.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2024 року Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро. Також Шольц анонсував передачу Києву третьої системи Patriot.

Велика Британія також передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

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