Британія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

Вартість пакета військової допомоги становить 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Великобританія передає Україні найбільший в історії пакет допомоги / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 37 окрема бригада морської піхоти

Великобританія передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги. Про це заявило Міністерство оборони Великобританії.

Україна отримає від Великобританії життєво важливе озброєння:

4 мільйони боєприпасів,

понад 1600 ракет,

400 транспортних засобів, включаючи 160 транспортних засобів Husky.

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