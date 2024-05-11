Британія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

Вартість пакета військової допомоги становить 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
Великобританія передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги. Про це заявило Міністерство оборони Великобританії.
Україна отримає від Великобританії життєво важливе озброєння:
- 4 мільйони боєприпасів,
- понад 1600 ракет,
- 400 транспортних засобів, включаючи 160 транспортних засобів Husky.
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