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Італія передасть Україні новий пакет допомоги, куди увійде система ППО SAMP/T

Анна Ярославська
9 травня 2024, 09:22
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Очікується, що допомогу буде підготовлено до початку зустрічі лідерів Великої сімки G7, яка відбудеться 13 червня.
SAMP/T, прапор Італії
Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги, туди увійде система ППО SAMP/T / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Новий пакет військової допомоги від Італії для України може включати систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що новий пакет допомоги надійде "незабаром", проте його деталі залишаються засекреченими, пише італійське агентство ANSA.

Раніше видання La Repubblica вказувало, що італійський уряд підтримав надання Україні ЗРК SAMP/T із запасів своєї армії.

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Тепер за це має проголосувати парламент. Очікується, що допомога буде підготовлена до початку зустрічі лідерів Великої сімки G7, яка відбудеться 13 червня.

Італія має п'ять ЗРК SAMP/T. Україна може отримати ту установку, яку Італія раніше позичала Словаччині. Крім того, дві системи використовують для захисту місця проведення саміту, ще одна перебуває в Кувейті й залишиться там на деякий час, а четверта - у резерві.

Як пише видання, таке рішення пов'язане із загостренням ситуації на сході України та активними бойовими діями навколо Часового Яру в Донецькій області.

Повідомляється, що проти надання відповідного пакета виступає ультраправа партія Ліга на чолі з Маттео Сальвіні, однак очікується, що рішення все одно набере достатню кількість голосів у парламенті.

Система ППО SAMP/T - що про неї відомо

SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.

SAMP/T може знищувати літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Астер-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

27 січня 2023 року під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в Італію, де він зустрічався зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, було погоджено спільну закупівлю 700 ракет Астер-30 на суму приблизно 2 млрд євро. Також міністри обговорили деталі раніше узгодженої передачі комплексу SAMP/T Україні.

15 травня 2023 року Франція та Італія надали Україні перший зенітно-ракетний комплекс ЗРК SAMP/T.

У червні 2023 року в Україні розгорнули комплекс франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Частина пакета військової допомоги також міститиме артилерійське озброєння, зенітно-ракетні комплекси Stinger, і, можливо, навіть ракети Storm Shadow - зазначається, що їх має бути від ста до двохсот одиниць. Зазначається, що немає впевненості, що виконавча влада увімкне цю зброю через опір Сальвіні в парламенті.

Як повідомляв Главред, у квітні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори щодо двох батарей зенітних ракетних комплексів Patriot і одного наземного зенітного ракетного комплексу SAMP/T.

Постачання ЗРК Patriot Україні - останні новини

Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot для захисту своєї території від російських атак. У партнерів є ці системи, проте не вистачає політичної рішучості, щоб передати їх ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, однак потрапити в Україну вона зможе лише через два місяці. Аналітики вважають, що цей термін - це найкращий сценарій.

Іспанія передала Україні обіцяний пакет із ракетами до комплексів ППО/ПРО Patriot.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що готовий обговорити можливість надання Україні протиракетних комплексів Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Інфографіка patriot, патріот
Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

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