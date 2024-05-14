Третій Patriot і допомога на 7 млрд євро: Шольц оголосив про допомогу Україні у 2024 році

Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявив канцлер.

https://glavred.net/world/tretiy-patriot-i-pomoshch-na-7-mlrd-evro-sholc-obyavil-o-voennoy-pomoshchi-ukraine-v-2024-godu-10564961.html Посилання скопійоване

Олаф Шольц пообіцяв Україні ще одну систему Patriot / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2024 року Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

За його словами, Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми єдині в нашій підтримці Києва, будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.

відео дня

Також Олаф Шольц анонсував передачу Києву третьої системи Patriot.

"Це було нелегким рішенням, тому що у нас їх не так багато", - зазначив канцлер ФРН.

Дивіться відео - Шольц пообіцяв Україні Patriot і 7 млрд євро:

Постачання ЗРК Patriot Україні - останні новини

Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot для захисту своєї території від російських атак. У партнерів є ці системи, проте не вистачає політичної рішучості, щоб передати їх ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, однак потрапити в Україну вона зможе лише через два місяці. Аналітики вважають, що цей термін - це найкращий сценарій.

Основні характеристики ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Іспанія передала Україні обіцяний пакет із ракетами до комплексів ППО/ПРО Patriot. Про це 6 травня повідомила міністр оборони країни Маргарет Роблес.

Міністр оборони Румунії Анджел Тілвар має серйозні застереження щодо надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку зазначив, що наразі не обговорював це питання з президентом країни, але мав розмову з міністром оборони, який не дуже прихильний до ідеї передачі системи Україні.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред