Tomahawk для України: в Axios дізналися деталі переговорів Зеленського з Трампом

Дональд Трамп обговорив із президентом Володимиром Зеленським можливість передачі Україні далекобійних ракет.

Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП

Важливе:

Трамп обговорив із Зеленським можливість передачі Україні Tomahawk

Телефонний дзвінок президентів тривав близько 30 хвилин

Президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Володимиром Зеленським можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk під час переговорів у суботу, 11 жовтня.

Про це повідомляє авторитетне видання Axios із посиланням на два поінформовані джерела.

При цьому джерела видання не уточнили, чи ухвалено остаточне рішення щодо далекобійних ракет для України.

Водночас одна з осіб, знайомих із перебігом розмови, повідомила, що дзвінок тривав близько 30 хвилин.

/ Главред

Передача Tomahawk ЗСУ: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, прокоментував можливі об'єкти для ударів ракетами Tomahawk у разі їх передачі США Україні. В інтерв'ю "Главреду" він зазначив, що серед ймовірних цілей можуть опинитися склади й арсенали з боєприпасами.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ роздратовані через передачу Україні Tomahawk. Сергій Рябков закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, що раніше було розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна через передачу Україні ракет Tomahawk. Американський "метод пряника" щодо РФ не спрацював, вважає Михайло Гончар.

