Нічна атака РФ на Одесу: частина міста - без світла, є постраждалі

Тепло-, водопостачання та водовідведення в місті працюють у штатному режимі.

В Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

Постраждали дві людини

У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання

В ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів відсутнє електропостачання. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджені.

У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання – фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.

На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися за отриманням компенсації за державною програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.

"Також розгорнуто пункт обігріву. Залучено міжнародні організації. Працівники ЖКС закривають вибиті вікна", - додав Лисак.

Атака дронів на Київ

Як писав Главред, у Києві двічі за минулу ніч оголошували тривогу через дрони РФ.

Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Начальник КГВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Солом'янському районі в результаті удару БПЛА.

Атаки РФ на Одесу

В ніч на 31 грудня 2025 року російська окупаційна армія атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Метою росіян була цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області в результаті атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації.

27 грудня війська РФ здійснили дроново-бомбові удари по промислових і портових об'єктах Одеської області. В результаті атаки пошкоджено обладнання для транспортування зерна на території одного з елеваторів.

Навіщо РФ б'є по Одесі: думка аналітиків

Видання The Wall Street Journal писало з посиланням на аналітиків, що посилення російських атак на Одеську область означає лише одне - РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема, шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.

