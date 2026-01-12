Рус
Нічна атака РФ на Одесу: частина міста - без світла, є постраждалі

Анна Ярославська
12 січня 2026, 07:35
358
Тепло-, водопостачання та водовідведення в місті працюють у штатному режимі.
Атака на Одесу
До ліквідації наслідків залучені комунальні служби та міжнародні організації / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

  • В Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки
  • Постраждали дві людини
  • У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання

В ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів відсутнє електропостачання. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджені.

відео дня

У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання – фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.

На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися за отриманням компенсації за державною програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.

"Також розгорнуто пункт обігріву. Залучено міжнародні організації. Працівники ЖКС закривають вибиті вікна", - додав Лисак.

  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA

Атака дронів на Київ

Як писав Главред, у Києві двічі за минулу ніч оголошували тривогу через дрони РФ.

Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Начальник КГВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Солом'янському районі в результаті удару БПЛА.

Нічна атака РФ на Одесу: частина міста - без світла, є постраждалі
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ на Одесу

В ніч на 31 грудня 2025 року російська окупаційна армія атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Метою росіян була цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області в результаті атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації.

27 грудня війська РФ здійснили дроново-бомбові удари по промислових і портових об'єктах Одеської області. В результаті атаки пошкоджено обладнання для транспортування зерна на території одного з елеваторів.

Навіщо РФ б'є по Одесі: думка аналітиків

Видання The Wall Street Journal писало з посиланням на аналітиків, що посилення російських атак на Одеську область означає лише одне - РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема, шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Китайський гороскоп на сьогодні 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

