Нічна атака РФ на Одесу: частина міста - без світла, є постраждалі

- В Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки
- Постраждали дві людини
- У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання
В ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу. У місті пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів відсутнє електропостачання. За попередніми даними, постраждали дві людини.
Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджені.
У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання – фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.
На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися за отриманням компенсації за державною програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.
"Також розгорнуто пункт обігріву. Залучено міжнародні організації. Працівники ЖКС закривають вибиті вікна", - додав Лисак.
Атака дронів на Київ
Як писав Главред, у Києві двічі за минулу ніч оголошували тривогу через дрони РФ.
Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Начальник КГВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Солом'янському районі в результаті удару БПЛА.
Атаки РФ на Одесу
В ніч на 31 грудня 2025 року російська окупаційна армія атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Метою росіян була цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області в результаті атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації.
27 грудня війська РФ здійснили дроново-бомбові удари по промислових і портових об'єктах Одеської області. В результаті атаки пошкоджено обладнання для транспортування зерна на території одного з елеваторів.
Навіщо РФ б'є по Одесі: думка аналітиків
Видання The Wall Street Journal писало з посиланням на аналітиків, що посилення російських атак на Одеську область означає лише одне - РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.
Зокрема, шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.
Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.
