"Прожили на свій лад": Клопотенко розкрив правду про свої заручини

Анна Підгорна
12 січня 2026, 08:07
75
Євген Клопотенко підтвердив, що свято кохання було справжнім, і розкрив перші подробиці.
Євген Клопотенко, Катерина Воскресенська
Євген Клопотенко дружина - деталі заручин з Катериною Воскресенською / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko, instagram.com/voskresenska.kateryna

Читайте більше:

  • Якими були заручини Євгена Клопотенка
  • Що відомо про стосунки нареченого і нареченої

За кілька днів до першої річниці стосунків український шеф-кухар Євген Клопотенко і його кохана Катерина Воскресенська заручилися. Заручини відбулися в ресторані нареченого "100 років тому вперед" в оточенні рідних і друзів.

Пара організувала справжню святкову церемонію, яка увібрала в себе українські традиції та вайб сучасності - те, що якнайкраще відображає самих Євгена та Катерину. Перші деталі про заручини кулінар розповів у своєму блозі в Instagram.

відео дня

"Про заручини. Бо знаю, що всі чекають деталі. Нам дуже хотілося, щоб цей день був справжнім: і про традиції, і про нас. Тому ми поєднали сватання і заручини, а з традицій залишили ті, які найбільше нам подобались. Обдаровування рушниками, вишитою сорочкою, хлібом, танець батьків, музик і навіть перевʼязування рушником. А решту прожили по-сучасному, на свій лад", - поділився Клопотенко.

Євген Клопотенко, Катерина Воскресенська
Євген Клопотенко дружина - деталі заручин з Катериною Воскресенською / фото: instagram.com/klopotenko
Євген Клопотенко, Катерина Воскресенська
Євген Клопотенко дружина - деталі заручин з Катериною Воскресенською / фото: instagram.com/klopotenko
Євген Клопотенко, Катерина Воскресенська
Євген Клопотенко дружина - деталі заручин з Катериною Воскресенською / фото: instagram.com/klopotenko

Дивіться відео заручин Євгена Клопотенка та Катерини Воскресенської:

Стосунки Євгена Клопотенка та Катерини Воскресенської

Багато років Євген Клопотенко висловлювався про себе, як про закоренілого холостяка: традиційні стосунки здавалися йому кліткою, весілля - марною тратою часу тощо. Але, схоже, багато чого в світогляді кулінара змінилося з появою в його житті Катерини.

Шеф-кухар розкрив свої стосунки з Воскресенською, коли їхня пара відзначала мінірічницю - 9 місяців разом. З тих пір обраниця, на відміну від попередніх партнерок Євгена, стала з'являтися в його соціальних мережах. Клопотенко знадобився всього рік, щоб зрозуміти, що хоче бути з Катериною не просто парою, а чоловіком і дружиною.

Євген Клопотенко, Катерина Воскресенська
Євген Клопотенко і Катерина Воскресенська / фото: instagram.com/klopotenko

Про персону: Євген Клопотенко

Клопотенко Євген Вікторович – український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

