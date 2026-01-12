У Києві двічі за ніч оголошували тривогу через дрони РФ: що відомо про наслідки

У Солом'янському районі столиці спалахнула пожежа.

Росія завдала удару БПЛА по Києву / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Росія атакувала Україну ударними безпілотниками.

У Києві прогриміли вибухи, працювали сили ППО

У столиці зафіксовано пожежу

В ніч на 12 січня російська армія атакувала Україну безпілотниками. У Києві прогриміли вибухи. В одному з районів Києва сталася пожежа.

О пів на другу ночі в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

О 01:52 начальник КГВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Солом'янському районі в результаті удару БпЛА.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

О 03:53 в Києві вдруге оголосили повітряну тривогу.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони, що рухаються в напрямку Києва.

Атака РФ на Україну 9 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, в ніч на 9 січня в Києві та низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через масовану атаку ударних безпілотників. Пізніше додалася загроза застосування балістичного озброєння. Повідомлялося, що у Львові прогриміла серія вибухів.

У Києві пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою. На лівому березі столиці введені екстрені відключення світла.

Згідно з даними Національної поліції, в Києві 4 людини загинули, 24 - поранені, серед них - медики і працівники ДСНС.

У Київській області окупанти атакували майже всі райони. Рятувальники деблокували з-під завалів цілу сім'ю: маму, тата, бабусю і п'ятирічну дитину.

РФ готує новий масований обстріл України: прогноз

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня РФ розраховує "вибивати" інфраструктуру України.

"Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"До кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - вважає Ступак.

