У Києві двічі за ніч оголошували тривогу через дрони РФ: що відомо про наслідки

Коротко:
- Росія атакувала Україну ударними безпілотниками.
- У Києві прогриміли вибухи, працювали сили ППО
- У столиці зафіксовано пожежу
В ніч на 12 січня російська армія атакувала Україну безпілотниками. У Києві прогриміли вибухи. В одному з районів Києва сталася пожежа.
О пів на другу ночі в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
О 01:52 начальник КГВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Солом'янському районі в результаті удару БпЛА.
О 03:53 в Києві вдруге оголосили повітряну тривогу.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони, що рухаються в напрямку Києва.
Атака РФ на Україну 9 січня 2026 року - що відомо
Як писав Главред, в ніч на 9 січня в Києві та низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через масовану атаку ударних безпілотників. Пізніше додалася загроза застосування балістичного озброєння. Повідомлялося, що у Львові прогриміла серія вибухів.
У Києві пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою. На лівому березі столиці введені екстрені відключення світла.
Згідно з даними Національної поліції, в Києві 4 людини загинули, 24 - поранені, серед них - медики і працівники ДСНС.
У Київській області окупанти атакували майже всі райони. Рятувальники деблокували з-під завалів цілу сім'ю: маму, тата, бабусю і п'ятирічну дитину.
РФ готує новий масований обстріл України: прогноз
Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що до кінця березня РФ розраховує "вибивати" інфраструктуру України.
"Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - сказав він в інтерв'ю Главреду.
Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.
"До кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - вважає Ступак.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
