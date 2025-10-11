Рус
Читати російською
Tomahawk і не тільки: з'явилися нові деталі переговорів Зеленського з Трампом

Олексій Тесля
11 жовтня 2025, 20:30
Дональд Трамп висловив готовність надавати підтримку Україні і в майбутньому.
Дональд Трамп, Володимир Зеленський
З'явилися нові деталі переговорів Дональда Трампа і Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • Зеленський обговорив посилення ППО України
  • Президенти України та США говорили про постачання ЗРК Patriot і ракет Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський назвав енергетичне обладнання, фінанси на нього та додаткове ППО ключовими питаннями, щодо яких ведуться переговори з партнерами України.

У своєму відеозверненні президент зазначив, що відбулося кілька важливих міжнародних розмов, присвячених відновленню енергетики України.

"Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть переговори ще днями. І це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем", - заявив Зеленський.

ЗМІ про деталі переговорів Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили не тільки можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, а й перспективи поставок зенітно-ракетних комплексів Patriot, повідомляє РБК-Україна з посиланням на обізнане джерело.

За словами джерела, Трамп виявив інтерес до поточної обстановки в Україні, зокрема в Києві, і уточнив наслідки останніх ракетних атак з боку Росії. Він також висловив готовність надавати підтримку.

Особливу увагу в розмові було приділено питанням протиповітряної оборони - обговорювали як наявні в України системи, так і можливі додаткові поставки ракет.

Крім того, співрозмовник підтвердив, що тема Tomahawk дійсно порушувалася, але без розкриття деталей.

/ Главред

Ефективність Patriot знизилася: думка експерта

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомив, що російська окупаційна армія модернізувала свої ракетні комплекси для пуску балістичних боєприпасів, що істотно посилило їхні бойові можливості. Зокрема йдеться про "Іскандер-М" і про "Кинджали", адаптовані для запуску з винищувачів МіГ-31 - це збільшує швидкість польоту ракет і робить їх набагато важчою мішенню.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Володимиром Зеленським можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомляє авторитетне видання Axios з посиланням на два поінформованих джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це офіційно підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як раніше повідомляв Главред, на думку американського дипломата Майка Карпентера, колишнього посла США в ОБСЄ та ексзаступника помічника міністра оборони, адміністрація Дональда Трампа, найімовірніше, не візьме активної участі в дипломатичному врегулюванні війни між Росією та Україною.

Інші новини:

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

