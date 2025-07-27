'Був би чудовим': в США сказали, хто може замінити Трампа на посаді президента

Рубіо наголосив, що Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента.

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Хто може стати наступним президентом США / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/MarcoRubio

Ключові тези:

Новим кандидатом в президенти США може стати Джей Ді Венс

Трамп втрачає терпіння через пусті розмови з Путіним

Президент США зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася

Кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього", - наголосив він. відео дня

За його словами, Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента.

Рубіо також додав, що вони є близькими друзями.

"Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити", - підкреслив держсекретар.

Варто зауважити, що Рубіо також розповів, що президент США Дональд Трамп втрачає терпіння через безрезультатність розмови з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

На його думку, американський лідер усе ще зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася. Трамп хоче побачити конкретні дії, що будуть націлені на це.

"Це не його війна, але він хоче, щоб вона закінчилася", - підкреслив він.

Держсекретар США також наголосив, що Трамп розчарований тим, що його взаємодія і телефонні розмови з Путіним ні до чого не приводять.

"Час діяти, і президент дав це ясно зрозуміти. Він втрачає терпіння", - підсумував Рубіо.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, зустріч президента України Володимира Зеленського з главою країни-окупанта Росії Володимиром Путіним і, схоже, президентом США Дональдом Трампом обов'язково відбудеться. Не факт, що Вашингтон чекатиме 50 днів, щоб впровадити санкції проти Москви.

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов сказав, що Трамп наважується на публічне висловлення невдоволення Путіним тільки через страх за свої рейтинги, які досить стрімко обвалюються.

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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