Вибухи на другому за потужністю НПЗ Росії: у ЗСУ розкрили деталі удару

Сили безпілотних систем послідовно знижують здатність РФ забезпечувати свої війська пальним.

Завдано удару по великому НПЗ у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

Уражено підприємство "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області

Удар було здійснено на відстані понад 800 км від кордону України

У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем (СБС) спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ.

Бал уражено підприємство "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області, повідомили в Силах безпілотних систем Збройних сил України.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності РФ забезпечувати свої війська пальним і продовжувати війну проти України", - зазначили у відомстві.

Удар було здійснено на відстані понад 800 км від державного кордону України.

/ Главред

Що відомо про "Киришинефтеоргсинтез"

"Киришинефтеоргсинтез" є другим за величиною нафтопереробним заводом Росії після Омського НПЗ і основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, а також Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Завод переробляє понад 20 млн тонн нафти на рік і випускає близько 80 видів продукції, зокрема бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне реактивне паливо, яке використовується для забезпечення російської армії.

Завод випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне паливо, мазути й авіаційне реактивне паливо, і безпосередньо залучений до забезпечення нафтопродуктами російської армії.

"Унаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - удар по НПЗ у РФ:

/ Скриншот

Удари у відповідь по об'єктах ворога: що каже експерт

Військовий експерт Роман Світан заявив, що в разі виникнення загрози з боку Білорусі, Україна здатна оперативно відреагувати, завдавши ударів по ключових об'єктах білоруської економіки.

За його словами, до списку потенційних цілей входять нафтопереробні заводи, залізничні вузли, а також великі промислові підприємства - зокрема, "Нафтан" і "Білоруськалій". Як зазначив аналітик, ці об'єкти можна вивести з ладу буквально за кілька годин.

Удари вглиб РФ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що 14 вересня Ленінградську область країни-агресора Росії знову атакували дрони. Вони були спрямовані на стратегічні об'єкти нафтопереробної промисловості.

Нагадаємо, командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив подробиці нічних ударів по енергетичних об'єктах країни-агресора РФ. За його даними, внаслідок атаки було уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) у населеному пункті Найтоповичі Брянської області.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно Сили оборони вдруге вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області. Це підприємство має річну потужність у 8,5 млн тонн і виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

