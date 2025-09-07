Стратегічний об'єкт злетів у повітря: деталі потужних 'прильотів' на Брянщині

Уражений об'єкт РФ має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів, повідомив "Мадяр".

Завдано удару по важливому об'єкту РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, neftegaz.ru

Головне:

Уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію в Брянській області

Об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів

Командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив подробиці нічних ударів по енергетичних об'єктах країни-агресора РФ.

За його даними, внаслідок атаки було уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) у населеному пункті Найтоповичі Брянської області.

Український командир уточнив, що під атаку потрапила ЛВДС "8-Н" компанії "Транснефть" у ніч із 6 на 7 вересня.

"Недобрий вечір, ми з України", - написав він.

"Мадяр" зазначив, що удар по енергетичних об'єктах РФ завдано підрозділами 14-го полку Сил безпілотних систем.

"Об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ до РФ (зокрема з Мозирського і Новополоцького НПЗ)", - додав Бровді.

Реакція Будапешта

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на новий удар по енергетичних потужностях РФ.

"Нічна атака на енергетичну інфраструктуру Росії не впливає ні на нафтопровід "Дружба", ні на постачання нафти в Угорщину", - написав він.

Удари вглиб РФ: думка експерта

Експерт у галузі політики та економіки Тарас Загородній прокоментував, по яких об'єктах на території Росії Україна може завдавати далекобійних ударів. В інтерв'ю він зазначив, що ураження стратегічного газового вузла, відомого як "ямальський хрест", можливе лише за наявності відповідного ракетного потенціалу, оскільки такі об'єкти в РФ ретельно охороняються. На думку Загороднього, у перспективі загроза удару по подібній критичній інфраструктурі може стати значущим важелем тиску на російське керівництво.

Раніше в Кабміні пояснили, чому Україна не зупинить транзит нафти з РФ. Зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України.

Нагадаємо, що Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти в Угорщину і Словаччину після санкцій проти "Лукойл".

Як повідомляв Главред, угорська компанія Mol Nyrt уклала угоду для безперебійного постачання російської нафти. З 9 вересня Mol бере на себе доставку нафти на білорусько-українському кордоні, замінивши Росію як постачальника.

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

