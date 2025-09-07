'Потрібна політична воля': Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФ

Зеленський відреагував на наймасованішу нічну атаку Росії 7 вересня та наголосив на важливості санкцій проти Росії за відмову від переговорів.

Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на фоні атаки РФ / Колаж Главред, фото: ДСНС Києва

Внаслідок російської атаки зафіксовано руйнування в багатьох регіонах України

Зеленський нагадав про плани Білого дому ввести санкції проти РФ, якщо вона відмовиться від переговорів

Світ може запинити росіян

Президент України Володимир Зеленскьий відреагував на масований російський ракетно-дроновий удар в ніч на 7 вересня. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Про це він повідомив у дописі в своєму Telegram.

За його словами, з ночі триває ліквідація наслідків масованої атаки: Росія застосувала понад 800 дронів та 13 ракет, з яких чотири були балістичними. За попередніми даними, кілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.

У Києві зафіксовані серйозні руйнування житлових будинків, зокрема в одному з них пошкоджені перекриття між четвертим і восьмим поверхами. Наразі відомо про двох загиблих, серед яких дитина.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах. Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби", - вказує він.

Зеленський підкреслив, що такі вбивства, у той час коли давно могла б розпочатися реальна дипломатія, є свідомим злочином і способом затягування війни.

Президент України нагадав, що у Вашингтоні вже не раз заявляли, що відмова від переговорів матиме наслідком санкції.

Президент наголосив на необхідності виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, а також на реалізації планів із посилення системи ППО, адже кожна додаткова установка рятує життя цивільних від ворожих ударів.

"Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував він.

Для чого Росія завдає масованих ударів по Києву - думка експерта

Як писав Главред, російські повітряні удари по Києву триватимуть, і столиця має бути готовою навіть до найгіршого сценарію. Однією з головних цілей ворога може стати урядовий квартал чи інші стратегічно важливі об’єкти. Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Ігор Романенко.

За його словами, перший мотив росіян — це морально-психологічний тиск на мешканців столиці. Вони добре розуміють, що Київ є центром ухвалення ключових рішень. Саме тому на початку війни Кремль робив ставку на його захоплення, і нині продовжує цю стратегію, завдаючи регулярних ударів по місту.

Друга причина, зазначив Романенко, полягає у прагненні виснажити українську систему ППО. Для цього Росія активно застосовує дрони-камікадзе "Шахед", попри їхню низьку точність.

На думку експерта, атаки на Київ не припиняться найближчим часом, тому владі та громадянам слід готуватися до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до найнебезпечніших варіантів.

"Можна, звичайно, припустити, що ворог хоче поцілити в Києві, наприклад, по урядовому кварталу або в інші важливі споруди, що цікавлять їх після проведення розвідки, і для цього їм не шкода дронів, але з огляду на їх неточність у застосуванні, мені здається, що росіянам байдуже, куди влучати. Оскільки вже сам факт завдання удару по Києву має щонайменше морально-психологічну важливість у розрахунках ворога", - зазначив Романенко.

Удари по Україні 7 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія здійснила атаку дронами по Києву. Один із ударів у Святошинському районі спричинив значні руйнування та забрав життя двох людей — молодої жінки та немовляти віком до року, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що російські війська завдали найпотужнішого удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення, основний напрямок атаки був зосереджений саме на Києві. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Внаслідок масованої атаки постраждала й залізнична інфраструктура на Полтавщині. "Укрзалізниця" підтвердила пошкодження та повідомила про зміну маршрутів низки поїздів. Як уточнив голова правління компанії Олександр Перцовський, деякі рейси курсуватимуть за іншими напрямками.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

