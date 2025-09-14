Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗ

Марія Николишин
14 вересня 2025, 08:46
327
У місті лунали гучні вибухи та виднілись спалахи вогню.
Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗ
Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Дрони атакували Ленінградську область РФ
  • Під удар потрапив Кіриський нафтопереробний завод
  • Цей об'єкт дуже важливий для окупантів

Вночі 14 вересня Ленінградську область країни-агресора Росії знову атакували дрони. Вони були спрямовані на стратегічні об'єкти нафтопереробної промисловості. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

За його словами, БпЛА вразили Кіриський нафтопереробний завод (НПЗ).

відео дня

Він підкреслив, що цей об'єкт важливий для окупантів, адже виготовляє високооктанові бензини та всі види палива. Його потужність – 20 мільйонів тон продукції на рік.

"Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними", - написав "Мадяр".

Варто зауважити, що у ніч проти 14 вересня жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць повідомляли про гучні вибухи та спалахи вогню орієнтовно о 02:30 за місцевим часом.

Атака на Кіриський НПЗ – відео:

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗ

Наслідки ударів по російських НПЗ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що уже почався дефіцит бензину в багатьох регіонах Росії, оскільки удари ЗСУ по нафтогазовій інфраструктурі запускають ланцюгову реакцію.

"Кумулятивний ефект від українських ударів по портах і НПЗ дуже суттєвий. Очевидно, що для РФ усе це дуже боляче, оскільки б'є по її нафтопереробці та можливості забезпечувати себе паливом", - наголосив він.

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗ
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.

8 вересня в Пензі пролунала серія вибухів, унаслідок яких була зупинена єдина система нафтопроводів. Дві магістральні труби з пропускною здатністю близько 2 мільйонів барелів на добу вийшли з ладу.

У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань пролунала серія вибухів, після чого в небо піднявся густий стовп чорного диму та спалахнула пожежа. Ймовірною ціллю став Рязанський нафтопереробний завод. Місцеві жителі писали в соцмережах, що після атаки об’єкт загорівся.

Читайте також:

Про персону: "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ вибух у Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФ

Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФ

09:47Світ
Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

08:54Україна
Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗ

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗ

08:46Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

Останні новини

10:29

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

10:09

Голлівуд плаче і заздрить - Америка шокована вбивством прихильника ТрампаПогляд

09:58

Вибухи на другому за потужністю НПЗ Росії: у ЗСУ розкрили деталі удару

09:47

Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 вересня (оновлюється)

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
09:05

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Овнам - спокуса, Ракам - випробування

08:54

Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

08:46

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗВідео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:37

Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

07:10

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком за кермом за 47 секунд

05:34

США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

04:30

Учені знайшли на Землі новий острів: у NASA дізналися, де і як він з'явився

03:41

Голодний чи щедрий рік: про що свідчать прикмети про листопад, перший сніг і зорепад

02:44

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

02:00

Самотності прийшов кінець: яким ТОП-5 знакам вересень принесе кохання

13 вересня, субота
23:33

У Києві вручили кінопремію "Золота дзиґа": звинуваченого в об'юзі Темляка нагородили

23:32

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

23:18

"Досвід багаторічної близькості": російський співак поскаржився на свою матір

Реклама
22:47

"З'їдять" усі гроші - автомеханік назвав найгірші вживані автомобілі

21:36

Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

21:33

Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

20:55

З'явився на карті ще у XVIII столітті - де в Україні збудували "Пентагон"Відео

20:35

"Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

20:19

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

20:13

"Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

19:55

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план ПутінаВідео

19:51

У Польщі зрізали хрест з української церкви: у посольстві України відреагували

19:22

Як поєднувати прикраси: секрети стильних аксесуарів на кожен день

19:10

Зупинити Путіна можна лише одним рішеннямПогляд

18:55

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипиВідео

18:53

Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка

18:50

На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

18:37

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:27

Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

18:01

Задовго до Відьмака: хто були справжні мисливці на демонів в Україні

17:52

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полоненихВідео

17:46

Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

17:39

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

Реклама
17:13

Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

16:55

Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

16:49

Що буде, якщо відмовлятися грати з котом: ветеринари вказали небезпечний нюанс

16:40

Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

16:15

Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

15:58

Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

15:56

"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

15:51

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:41

Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

15:19

Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти