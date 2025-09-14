Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗ

У місті лунали гучні вибухи та виднілись спалахи вогню.

Дрони атакували Ленінградську область РФ

Під удар потрапив Кіриський нафтопереробний завод

Цей об'єкт дуже важливий для окупантів

Вночі 14 вересня Ленінградську область країни-агресора Росії знову атакували дрони. Вони були спрямовані на стратегічні об'єкти нафтопереробної промисловості. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

За його словами, БпЛА вразили Кіриський нафтопереробний завод (НПЗ).

Він підкреслив, що цей об'єкт важливий для окупантів, адже виготовляє високооктанові бензини та всі види палива. Його потужність – 20 мільйонів тон продукції на рік.

"Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними", - написав "Мадяр".

Варто зауважити, що у ніч проти 14 вересня жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць повідомляли про гучні вибухи та спалахи вогню орієнтовно о 02:30 за місцевим часом.

Наслідки ударів по російських НПЗ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що уже почався дефіцит бензину в багатьох регіонах Росії, оскільки удари ЗСУ по нафтогазовій інфраструктурі запускають ланцюгову реакцію.

"Кумулятивний ефект від українських ударів по портах і НПЗ дуже суттєвий. Очевидно, що для РФ усе це дуже боляче, оскільки б'є по її нафтопереробці та можливості забезпечувати себе паливом", - наголосив він.

Вибухи в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.

8 вересня в Пензі пролунала серія вибухів, унаслідок яких була зупинена єдина система нафтопроводів. Дві магістральні труби з пропускною здатністю близько 2 мільйонів барелів на добу вийшли з ладу.

У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань пролунала серія вибухів, після чого в небо піднявся густий стовп чорного диму та спалахнула пожежа. Ймовірною ціллю став Рязанський нафтопереробний завод. Місцеві жителі писали в соцмережах, що після атаки об’єкт загорівся.

Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

