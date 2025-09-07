Дитині було два місяці: у Києві з-під завалів дістали тіло немовля та його мами

У Нацполіції розповіли, хто став жертвами ворожого удару, а мер міста заявив про ще одного ймовірного загиблого.

У Києві розбирають завали, щоб знайти ще одну людину / Колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Головне:

У Києві внаслідок атаки є двоє загиблих

Жертвами удару РФ стали мама і немовля

Рятувальники шукають ще одну людину, ймовірно, загиблу

У ніч на 7 вересня країна-агресорка Росія атакувала Київ дронами. Один із ударів спричинив серйозні руйнування у Святошинському районі столиці, а що найгірше - відібрав два життя.

Мер Києва Віталій Кличко у Telegram написав, що жертвами ворожої атаки стали молода жінка та дитина віком до одного року.

відео дня

Хто загинув внаслідок атаки

У Національній поліції повідомили, що з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявились 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

Що відомо про третю жертву

Мер Києва Віталій Кличко після прибуття на місце удару в Святошинському районі заявив, що, ймовірно, може бути ще один загиблий, його тіло шукають рятувальники.

"17 людей звернулись за медичною допомогою, 7 людей госпіталізовано - серед них вагітна жінка. Зараз роботи тривають", - додав він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, що розповів Кличко про наслідки атаки на столицю:

Атака на Україну 7 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Атака тривала аж 11 годин 5 хвилин.

Згодом у командуванні Повітряних Сил повідомили, що під час атаки було виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу. ППО збито чи подавлено 751 повітряну ціль.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду. Внаслідок удару постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Більше новин:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

