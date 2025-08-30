Рус
РФ охопили пекельні пожежі: в Генштабі похизувались ударами одразу по двох цілях

Даяна Швець
30 серпня 2025, 09:02оновлено 30 серпня, 09:41
Удари були частиною військових операцій, спрямованих на зменшення наступального потенціалу та ускладнення логістики російських військ.
нпз, пожар, взрыв
Дрони атакували російські НПЗ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com? Exilenova+

Що сталося:

  • Дрони здійснили атаки на два російські нафтопереробні заводи – у Сизрані та Краснодарі
  • Удари є частиною стратегії України з дестабілізації російської економіки та військової логістики

У ніч із 29 на 30 серпня місто Сизрань у Самарській області Росії зазнало атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів, після чого на території нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Зокрема, канал SHOT повідомив, що вибухи пролунали близько 4-ї години ранку, через що мешканці міста прокинулися.

Удар по НПЗ у Сизрані

Очевидці стверджували, що після характерних "хлопків" у районі одного з підприємств здійнявся густий дим.

відео дня

Паралельно інші російські канали поширили інформацію про загоряння на НПЗ та опублікували фото й відео з місця події.

Пізніше губернатор Самарської області підтвердив факт атаки дронів, однак інформацію про пожежу в офіційній заяві він не згадав.

"Шановні жителі Самарської області. Сьогодні рано вранці противник здійснив спробу атаки промислового підприємства в Сизрані. Вона була припинена. Зберігайте спокій, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - написав він у соцмережах.

Втім, публікації очевидців свідчать, що ситуація може виглядати не так оптимістично, як озвучує влада.

Атака на НПЗ РФ - відео
Атака на НПЗ РФ - відео / фото: тг-канал Главред

Удар по НПЗ у Краснодарі

Тієї ж ночі дрони атакували і нафтопереробний завод у Краснодарі. За даними Telegram-каналу Astra, уламки безпілотників пошкодили технологічну установку, після чого виникла пожежа на площі близько 300 кв. метрів.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Усіх працівників НПЗ евакуювали, а на місці продовжують працювати рятувальники та пожежники.

Генштаб підтвердив удари по НПЗ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по російських нафтопереробних заводах. Як йдеться у повідомленні, атака була частиною заходів зі зменшення наступального потенціалу противника та ускладнення логістики пального для військових РФ.

У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ, у координації з іншими складовими Сил оборони,вдруге вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області. Це підприємство має річну потужність у 8,5 млн тонн та виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум. Після атаки там також зафіксовано пожежу.

Крім того, українські безпілотники вразили Краснодарський НПЗ, який щороку виробляє близько 3 млн тонн світлих нафтопродуктів – бензин, дизельне та авіаційне пальне. Цей завод активно забезпечує армію РФ. Внаслідок удару на об’єкті пролунали вибухи й виникла масштабна пожежа.

"Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Удари по території РФ - що відомо

Главред нещодавно писав, що Сили оборони уразили важливий об'єкт забезпечення армії РФ. Українські військові завдали удару по лінійно-виробничій станції в районі селища Найтоповичі на Брянщині, що в Росії. В результаті цієї атаки об'єкт зазнав комплексного вогневого ураження.

Також уперше в історії FPV-дрони вразили російський корабель із ракетами Калібр. Цей удар пошкодив військовий корабель. Раніше дрони атакували лише менші судна та катери, тому це перший відомий випадок, коли удар дронів завдав шкоди військовому кораблю такого класу.

Окрім цього, в Генштабі розповіли про нову зухвалу операцію. Так, у ніч на 28 серпня українські підрозділи атакували декілька важливих об'єктів у Росії. Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ безпілотник беспилотники Краснодар дрони Генштаб ЗСУ новини України пожежа війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
