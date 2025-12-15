Рус
"Молодший за мою доньку": Горова заговорила про свої стосунки

Христина Трохимчук
15 грудня 2025, 14:09
81
Ірина Горова відповіла на припущення шанувальників.
Ірина Горова
Ірина Горова про стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Горова

Ви дізнаєтеся:

  • Ірина Горова розповіла про особисте життя
  • Які стосунки її пов'язують із репером OTOY

Відома українська продюсерка Ірина Горова розговорилася про своє особисте життя. В ефірі передачі "Ранок у великому місті" зірка поділилася, чи є в неї стосунки та що відбувається між нею та репером OTOY.

Продюсерка здивувалася пліткам про те, що її пов'язують любовні стосунки з артистом, і зазначила, що в них занадто велика різниця у віці. Проте Горова зізналася в любові до свого підопічного.

відео дня
Ірина Горова
Ірина Горова - стосунки з OTOY / фото: instagram.com, Ірина Горова

"Господи, ну ні! Він молодший за мою дочку! Просто, коли працюєш з артистом, ти в нього, як у сутність, закохуєшся. Це так само, як сказати, що я сплю з Надею Дорофєєвою. Але OTOY я люблю! Люблю як артиста виключно!", - запевнила знаменитість.

Ірина наголосила, що не любить ділитися подробицями особистого життя, але не приховує, що тривалий час перебуває у щасливих стосунках. Продюсерка не розкриває імені свого обранця.

"Я так не люблю на цю тему говорити, але стосунки є", - загадково сказала Горова.

Ірина Горова з донькою
Ірина Горова - діти / фото: instagram.com, Ірина Горова

Ірина Горова - особисте життя

Продюсерка Ірина Горова вже двічі була заміжня. Вперше вона вийшла заміж у юному віці, в цьому союзі народилася її старша донька Наталя. Другим чоловіком Ірини став відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап). У шлюбі, який тривав до 2014 року, народився син Андрій.

