"Молодший за мою доньку": Горова заговорила про свої стосунки

Ірина Горова відповіла на припущення шанувальників.

https://glavred.net/stars/mladshe-moey-docheri-gorovaya-zagovorila-o-svoih-otnosheniyah-10724267.html Посилання скопійоване

Ірина Горова про стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Горова

Ви дізнаєтеся:

Ірина Горова розповіла про особисте життя

Які стосунки її пов'язують із репером OTOY

Відома українська продюсерка Ірина Горова розговорилася про своє особисте життя. В ефірі передачі "Ранок у великому місті" зірка поділилася, чи є в неї стосунки та що відбувається між нею та репером OTOY.

Продюсерка здивувалася пліткам про те, що її пов'язують любовні стосунки з артистом, і зазначила, що в них занадто велика різниця у віці. Проте Горова зізналася в любові до свого підопічного.

відео дня

Ірина Горова - стосунки з OTOY / фото: instagram.com, Ірина Горова

"Господи, ну ні! Він молодший за мою дочку! Просто, коли працюєш з артистом, ти в нього, як у сутність, закохуєшся. Це так само, як сказати, що я сплю з Надею Дорофєєвою. Але OTOY я люблю! Люблю як артиста виключно!", - запевнила знаменитість.

Ірина наголосила, що не любить ділитися подробицями особистого життя, але не приховує, що тривалий час перебуває у щасливих стосунках. Продюсерка не розкриває імені свого обранця.

"Я так не люблю на цю тему говорити, але стосунки є", - загадково сказала Горова.

Ірина Горова - діти / фото: instagram.com, Ірина Горова

Ірина Горова - особисте життя

Продюсерка Ірина Горова вже двічі була заміжня. Вперше вона вийшла заміж у юному віці, в цьому союзі народилася її старша донька Наталя. Другим чоловіком Ірини став відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап). У шлюбі, який тривав до 2014 року, народився син Андрій.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у Львові проходить прощання з легендарним українським співаком Степаном Гігою. Його близький друг, гуморист Гриць Драпак, поділився інформацією про пісню, яку планував випустити артист незадовго до смерті.

Також відома акторка Наталка Денисенко та манекенник Юрій Савранський публічно підтвердили свої стосунки. Акторка вирішила емоційно відповісти тим, хто обговорював її особисте життя після інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ірина Горова Ірина Горова - співзасновник продюсерського центру і Генеральний директор Pomitni. У 2009 році спільно з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу стала група Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає продюсером телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки в продюсерському центрі з'явилися нові артисти: гурт Время и Стекло (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп проєкт U_C.

З 2018 року Ірина стає CEO і генеральним директором групи компаній Mozgi Group.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред