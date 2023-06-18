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"Викинули на звалище історії": Путін поскаржився, що Україна ігнорує його "мирний план"

Анна Ярославська
18 червня 2023, 10:05 оновлено 18 червня, 10:37
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Господар Кремля заявив, що в Туреччині між Україною та РФ були укладені певні домовленості, а потім їх нібито порушили.
Володимир Путін
Путін заявив про готовність до переговорів з Україною / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна і Захід ігнорують "мирний план" РФ і викинули його на "звалище історії". Про це він сказав на зустрічі з африканською делегацією в Санкт-Петербурзі 17 червня.

За версією господаря Кремля, у Туреччині у 2022 році між Україною та РФ було укладено певні домовленості. Путін навіть показав якісь документи, стверджуючи, що це і є той самий проект договору і на ньому нібито стоїть підпис глави української делегації.

"Цей договір - ми не домовлялися з українською стороною, що він буде носити конфіденційний характер. Але ми ніколи не пред'являли його, не коментували", - заявив Путін.

"Проект договору був парафований керівником переговорної групи з Києва. Він поставив там свій підпис. Ось він. Він є. Він так і називається – договір про постійний нейтралітет і гарантії безпеки України. Саме про гарантії, про які ви сказали, шановний друже. Вісімнадцять статей. Більш того, до нього є і додаток. Зараз навіть не буду говорити, але вони стосуються Збройних сил та інших речей. Все прописано до одиниць бойової техніки та особового складу Збройних сил. Ось цей документ. Він парафований київською делегацією. Підпис стоїть",-додав президент країни-агресора.

Володимир Путін
Путін показав якісь папірці та заявив, що це - проект договору з Україною / скріншот

Путін заявив, що Росія, мовляв, виконала свою частину угоди і відвела війська від Києва.

"Але після того, як ми і обіцяли, відвели війська від Києва, київська влада, як зазвичай роблять їхні господарі, викинули це все на звалище історії", – сказав Путін.

Також господар Кремля заявив, що РФ, мовляв, готова до переговорів, і поскаржився, що в Україні прийнятий "декрет, що забороняє їх вести".

Дивіться відео - Путін знову клянчить переговори і скаржиться, що його ініціативи відправили на "звалище історії":

'Викинули на звалище історії': Путін поскаржився, що Україна ігнорує його 'мирний план'

Переговори України та Росії

У травні президент України Володимир Зеленський прокоментував питання про те, чи готовий він зустрітися і вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це може статися лише після виведення російських військ з України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна не піде на переговори з агресором Росією на невигідних для себе умовах. За словами чиновника, роль України на міжнародній арені суттєво зросла, тому Київ може дотримуватися подібної позиції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоб відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

Тим часом Україна та її союзники планують саміт світових лідерів, на якому обговорюватиметься мирний план Києва щодо завершення війни. Участь країни-агресора РФ у саміті не передбачається.

Дивіться відео, в якому Подоляк сказав, чи вдасться "посадити" Україну за стіл переговорів з агресором Росією:

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