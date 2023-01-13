"Переговори з РФ - пастка для України": Росія не прагне миру, їй потрібна пауза - Кулеба

Міжнародне співтовариство має змусити Росію поважати міжнародне право та закінчити війну, вважає Дмитро Кулеба.

Кулеба висловився про переговори з Росією / Колаж УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну.

За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоби відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

"Фальшиві пропозиції Росії щодо переговорів - це пастка для України, Європи і всього світу. Вбивці й терористи, які напали на суверенну країну, намагаються видати себе за миротворців", - сказав глава МЗС в інтерв'ю чеському виданню Denik.

Кулеба підкреслив, що міжнародне співтовариство має змусити Росію поважати міжнародне право і закінчити війну.

"Якщо міжнародне співтовариство погодиться виконувати Статут ООН, Росія повинна буде почати реальні переговори і вивести свої війська з усіх українських територій. Лише разом ми змусимо Москву повернутися в дипломатію, поважати міжнародне право і нарешті завершити цю війну - не новою відстрочкою, а тривалим миром", - заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що Росія повинна вивести війська. На інші умови Україна не погодиться, зокрема і на так званий "Мінськ-3".

"Україна не приєднається до Мінська-3. Це не лише питання політичної доцільності, а й питання справедливості, моралі та здорового глузду. Будь-який умовний Мінськ-3, як і попередній Мінськ-2, призведе до ще більш кривавої та масштабної війни, яку Росія обов'язково почне знову", - сказав глава МЗС.

Переговори України та Росії

Російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Але цього разу представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників". Як сказав директор Другого Департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, прямі переговори без посередників - це "кращий варіант".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів зі миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що Росія постійно говорить про можливість переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для зміцнення своєї армії та нового наступу на Україну. Такі переговори стали б для Путіна лише прикриттям, на жодні результати російський диктатор і не орієнтується.

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