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Україна та союзники планують мирний саміт без РФ - The Wall Street Journal

Анна Ярославська
31 травня 2023, 08:00 оновлено 31 травня, 08:08
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На даний момент зустріч лише планується, але її вже підтримали європейські лідери.
Володимир Зеленський, прапор України
Європейські чиновники спільно з Києвом працюють над удосконаленням мирного плану України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Україна та її союзники планують саміт світових лідерів, на якому обговорюватиметься мирний план Києва щодо завершення війни. Участь країни-агресора РФ у саміті не передбачається. Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в оточенні українського президента та європейських дипломатів.

На даний момент зустріч лише планується, але її вже підтримали європейські лідери, зокрема і президент Франції Еммануель Макрон, який лобіює участь в саміті країн, що стали на бік Росії або відмовилися займати позицію щодо війни.

"Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі", — заявив глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

За його словами, прямі переговори з Росією неможливі, поки її війська залишаються в країні. Єрмак додав, що Україна не піде на компроміси з приводу своєї територіальної цілісності.

Європейські чиновники кажуть, що спільно з Києвом працюють над удосконаленням мирного плану України з 10 пунктів таким чином, щоб зробити його більш прийнятним для інших світових держав, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай.

"Цей процес неможливий без усього світу, включаючи лідерів глобального півдня. Україна готова розмовляти з усіма країнами і почути їхню думку", — сказав глава Офісу президента України.

В останні місяці Київ докладає зусиль для взаємодії з такими країнами, як Китай, Бразилія та Індія.

Президент Байден та інші лідери Організації Північноатлантичного договору будуть запрошені на зустріч, яка, як сподіваються західні дипломати, може відбутися незадовго до щорічного саміту НАТО в липні.

Очікується, що зустріч у Вільнюсі буде присвячена військовій підтримці та майбутнім відносинам України з Альянсом. За словами європейських дипломатів, на початку цього року Зеленський попросив Макрона допомогти йому в міжнародному контакті з такими лідерами, як Сі Цзіньпін. Пізніше переговори переросли в плани організації конференції, стверджують джерела.

Макрон запропонував провести конференцію в Парижі. Крім того, про бажання стати господарями саміту заявили Данія та Швеція.

В даний час чіткий список учасників не затверджений, але в останні тижні європейські політики вирушили в столиці провідних світових держав, прагнучи залучити Бразилію, Індію, Китай та інші незахідні країни.

"Формула миру" Володимира Зеленського

На саміті Великої двадцятки у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб війна закінчилася справедливо, і що настав час її зупинити.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він і зазначив, що Мінська-3 не буде.

Він опублікував розширений список умов закінчення війни:

  • радіаційна та ядерна безпека;
  • продовольча безпека;
  • енергетична безпека;
  • звільнення всіх полонених і депортованих;
  • виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • повернення справедливості;
  • протидія екоциду;
  • недопущення ескалації;
  • фіксація закінчення війни.

Під час робочої сесії саміту Великої сімки (G7) 21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче провести саміт формули миру у липні, коли з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ пройде 500 днів.

Дивіться відео - Коментар радника голови ОП Михайла Подоляка про те, чи підтримає Захід мирний план України:

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