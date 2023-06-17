Путін готується до масштабної хімічної атаки у Криму: окупанти отримали вказівки

Росія може виконати чергову техногенну катастрофу для оборони Кримського півострова.

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Путін готується до теракту у Криму / колаж: Главред, фото: telegram/Атеш, скріншот з відео

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін наказав військам "хімічного захисту" увійти на тимчасово окуповану Херсонську область. Такі дії можуть вказувати на те, що окупанти готуються до провокації на хімічному підприємстві "Кримський титан", що розташоване у Армянську на території Криму, яка межує з Херсонщиною.

Офіційно причиною такої передислокації російських "хімічних" військ називають ліквідацію наслідків "прориву" Каховської ГЕС. Але ці військові підрозділи не призначені для виконання таких завдань, переважно цим займаються цивільні структури, про це повідомили у Telegram-каналі партизанського руху "Атеш", до якого належать, зокрема, кримські татари.

"Реальна мета розміщення там хімічних військ може полягати у провокації на заводі "Титан". Росія може виконати чергову техногенну катастрофу для оборони Кримського півострова. Не хочеться в це вірити, але треба готуватися до найгіршого сценарію. Після Каховської трагедії не залишається сумніву, що вони можуть піти на все", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляють джерела 24 каналу, окупанти дійсно можуть готуватися до теракту на "Кримському титані", оскільки розсилають у військові підрозділи, які дислокуються, зокрема, у сусідній з Армянськом Чаплинці на Херсонщині, накази з вимогою провести перевірку засобів хімічного захисту особового складу "з метою забезпечення ведення бойових дій в умовах хімічного зараження місцевості".

Окупанти на Херсонщині отримали вказівки про засоби хімічного захисту / фото: 24 канал

Теракт на Каховській ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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