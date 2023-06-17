Речник Повітряних сил ЗСУ запевнив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot продовжує функціонувати.

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У Повітряних силах відреагували на маячню Путіна про "знищення" ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, armyinform.com.ua

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито "знищення" дивізіонів Patriot свідчать про те, він не знає, з чого складаються ці системи. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо про два дивізіони, які командувач Повітряних сил показав, селфі зробив – ось, вони є. Дивізіон складається з командного центру, радіолокаційної станції, радару, який забезпечує інформацією про повітряні цілі, і до 8 пускових установок може бути в Patriot... Можливо, вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. Він їх "нищить" щодня, як і Конашенков", - заявив Ігнат.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ запевнив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot продовжує функціонувати.

"Хочу запевнити, що Patriot працює – вчора самі бачили. 16 число минулого місяця – 6 "Кинджалів" і 16 число вчора – теж 6 "Кинджалів". Результат є, будемо очікувати більше таких систем", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, що президент країни-агресорки Володимир Путін зганьбився заявою про те, що окупанти нібито знищили в Україні аж 5 комплексів ППО Patriot, при цьому відомо про те, що ЗСУ поки мають у своєму розпорядженні лише дві батареї американських ЗРК.

Раніше Главред розповідав, що війська протиповітряної оборони України на початку травня вперше збили балістичні ракети "Кинджал" у небі над Києвом. Головну роль у відбитті повітряної атаки держави-окупанта Росії відіграли американські зенітні ракетні комплекси Patriot. Пропаганда Москви довго розповідала, якими, мовляв, "незламними" є її ракети "Кинджал", але ЗСУ довели – їх можна збивати.

Дивіться відео про те, коли Україна отримає більше Patriot:

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