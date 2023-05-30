Зеленський розповів, чи готовий зустрітися з Путіним і про що з ним можна говорити

Володимир Путін розуміє безперспективність силового захоплення України, впевнений Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський оцінив ймовірність зустрічі з Володимиром Путіним / УНІАН, сайт Кремля

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання про те, чи готовий він зустрітися і вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, це може статися тільки після виведення російських військ з України. Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю корейському виданню Chosun Ilbo.

При цьому він нагадав, що лідер країни-агресора РФ уникав контакту з ним протягом двох років, навіть телефонних розмов. На думку Зеленського, диктатору нічого сказати.

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Глава держави впевнений в тому, що Путін розуміє безперспективність силового захоплення України.

"Так про що ти можеш зі мною говорити? Путін тільки хоче захопити Україну війною і знищити українську державність", — сказав президент.

Він сказав, що йому було б складно говорити з Путіним до виведення російських військ з території України, а також назвав наступну мету російського диктатора.

"Наступна мета Путіна - Білорусь", - додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити з главою Кремля Володимиром Путіним сьогодні не можна. Зеленський нагадав, що Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін - терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що Україна в майбутньому готова вести переговори з країною-окупантом Росією виключно з позиції своїх державних інтересів. Київ готовий обговорювати репарації, контрибуції від росіян, а також рішення міжнародних судів і Акт капітуляції з боку Москви.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на отримані думки чиновників з США і Євросоюзу писало, що після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною та РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.

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