У Зеленського є важливий козир, Україна ніколи не піде невигідні перемовини з РФ - Подоляк

Президент Володимир Зеленський ніколи не погодиться на мирні перемовини з країною-агресором Росією на невигідних для України умовах. У світі розуміють, що українська держава гідна поваги і підтримки. Особисто Зеленський використовує свою харизму, яка допомагає формувати підтримку України у світі. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Як повідомляє УНІАН, українська влада ніколи не піде на діалог з державою-окупантом РФ на шкоду національним інтересам Києва.
"Наразі, мені здається, Україна виглядає зовсім інакше, українське суспільство виглядає зовсім інакше і викликає захоплення у всьому світі. У світі розуміють, що суспільство такого типу, настільки мобілізоване і настільки готове вмирати за свої цінності, гідно всілякої поваги і підтримки", - вважає Подоляк.
За його словами, особисто Володимир Зеленський має харизму, яка допомагає Україні добиватися успіхів у діалозі, спрямованому на військову підтримку країни.
"Довірчі відносини на рівні лідерів держав – це і є запорука того, що ми маємо вже побудовану систему протиракетної оборони і постійно наростаючі постачання зброї, і те, що ми вже переходимо до обговорення поставки F-16", - зазначив Подоляк.
Також Михайло Подоляк підкреслив, що ситуація на світовій політичній арені за останні місяці змінилася кардинально. Тепер Україну вважають "абсолютно важливою країною, яка має право робити те, що робить, і потрібно це право захищати".
Перемовини щодо завершення війни Росії проти України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна на перемовинах з Китаєм має намір відстоювати свою формулу миру, яка полягає в повному відновленні суверенітету і територіальної цілісності держави в кордонах 1991 року.
Київ наполягатиме, щоб "формулу Зеленського" зафіксували в діалозі в якості базової.
Президент Володимир Зеленський заявив, що він не бачить жодного сенсу вести перемовини з директором Росії Володимиром Путіним. За словами українського гаранта, він хотів поговорити з Путіним, щоб знайти мирний варіант завершення війни на Донбасі, але той говорити відмовився.
"Було багато критики, люди не хотіли говорити з Путіним, а я сказав, Я буду, спробую. Мені це не давало жодних плюсів. Я хотів закінчити війну - знайти домовленість. Він як диснеївська принцеса, жодним чином не міг знайти формат зустрічі", - підкреслив Зеленський.
Дивіться відео, в якому Подоляк розповів, чи вдасться посадити Україну за стіл перемовин з агресором Росією:
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