'Свята справа': Путін цинічно виправдався за примусове вивезення дітей з України

Диктатор заявив, що дітей буцімто "рятували" цілими дитбудинками і це, мовляв, відбувалося легально.

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Путін цинічно виправдався за примусове вивезення дітей з України / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що країна-агресорка Росія нібито легально вивозить українських дітей на свою територію. При цьому Кремль, мовляв, не проти возз'єднання вивезених дітей з їхніми сім'ями. Таку заяву Путін зробив під час прес-конференції з лідерами африканських країн, інформують російські пропагандистські ЗМІ.

"З приводу дітей. Діти – свята справа. Ми вивозили їх із зони конфлікту, рятуючи їхні життя і здоров'я. Ось що відбувалося. Ніхто не збирався ніяких дітей розлучати з сім'ями", - заявив глава кремлівського режиму.

Як зазначив Путін, дітей буцімто "рятували" цілими дитбудинками і це, мовляв, відбувалося легально.

"Абсолютно легально, оскільки керівники дитбудинків були їхніми законними представниками. Ми ніколи не були проти, щоб діти возз'єднувалися з їхніми сім'ями. Якщо їхні родичі оголошувалися. Жодних перешкод ніколи не було і ніколи не буде", - сказав російський диктатор.

Дивіться у нашому телеграм-каналі цинічну заяву Путіна:

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Путін отримав ордер на арешт за депортацію українських дітей

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Як пояснив колишній суддя міжнародного кримінального суду в Гаазі Володимир Василенко, ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися в Гаазький суд для давання свідчень, якщо ж диктатор цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, Путін тепер суб'єкт з офіційним статусом підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Заарештувати Путіна можуть у 123 країнах, де ратифікований Римський статут.

Дивіться відео про те, як "друзі" Путіна на весь світ збрехали про атаку Росії на Київ:

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